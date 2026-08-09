Иранские СМИ впервые за пять месяцев опубликовали видео с новым верховным лидером страны аятоллой Моджтабой Хаменеи. На кадрах, появившихся в госагентстве Mehr, Хаменеи сидит в окружении нескольких человек и что-то им говорит.

Ролик сопровождается фоновым исламским песнопением, слов аятоллы не слышно. Где и когда снято видео, не уточняется. Отмечается лишь, что оно публикуется впервые.

Моджтаба Хаменеи был провозглашен верховным лидером Ирана в марте после гибели своего отца Али Хаменеи в результате удара Израиля и США. С тех пор он ни разу не появлялся на публике и не присутствовал на похоронах отца и жены, погибшей в том же ударе. От имени нового лидера Ирана распространяются лишь письменные заявления.

Хаменеи-младший получил ранения в результате авиаудара, но данные об их характере разнятся. Западные и израильские источники утверждали, что он перенес несколько операций и потерял ногу, а его лицо обезображено.

В марте посол России в Иране Алексей Дедов в интервью RTVI рассказал, что аятолла «воздерживается от появления» перед людьми. Посол Пакистана в Москве Файсал Ниаз Тирмизи позже сообщил RTVI, что Хаменеи «идет на поправку».

Координатор правительственных совещаний в Иране Мазахер Хоссейни сообщил в мае, что верховный лидер получил лишь травму колена и спины, а также порез за ухом, и его раны почти зажили.

Здоров или при смерти?

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в мае утверждал, что провел с Хаменеи встречу, которая длилась 2,5 часа. Атмосферу беседы он описал как «совершенно прямую, откровенную и наполненную чувством близости и доверия».

Оппозиционный телеканал Iran International, объявленный в Иране террористической организацией, утверждает со ссылкой на источники, что встреча Пезешкиана с Хаменеи длилась всего несколько минут и проходила не в официальной резиденции аятоллы, а на заднем сиденье автомобиля с тонированными стеклами «в неизвестном месте где-то в Тегеране».

В публикации говорится, что Пезешкиан «слышал лишь голос в темноте» и не был уверен в том, что перед ним действительно верховный лидер Ирана.

В конце июля иранский президент заявил, что уровень взаимодействия с Хаменеи «растет с каждым днем». Тесть Хаменеи Голам-Али Хаддад-Адель, в свою очередь, говорил агентству ISNA, что верховный лидер не общается ни с одним лицом или организацией «по конкретным причинам».

В начале августа Пезешкиан сказал в интервью телеканалу IRIB, что общение с верховным лидером сейчас «крайне затруднено», однако его присутствие является «огромным источником силы».

Издание IranWire, ссылаясь на источники, близкие к администрации Пезешкиана, утверждает, что Хаменеи с конца февраля не встречался ни с одним членом кабинета министров. Среди высокопоставленных чиновников якобы распространяются слухи, что верховный лидер находится в критическом состоянии и может умереть в любой момент, говорится в публикации.

«Мы не удивимся, если вскоре услышим новости о его мученической смерти», — заявил один из собеседников портала.

Как Израиль и США охотятся на Хаменеи

По данным источников Times, израильская разведка «Моссад» и американское ЦРУ пытаются выяснить, жив ли Хаменеи и где он скрывается. В публикации говорится, что он, «похоже, не брал трубку телефона и не открывал ноутбук уже около 150 дней».

Верховный лидер может находиться «где-то в глубоком убежище» ― предположительно, в подземном тоннеле под Тегераном или в военном бункере недалеко от города Кум, пишет газета.

Издание отмечает, что Израиль и США отследили местонахождение отца Моджтабы и других высокопоставленных лиц Ирана, используя «всевозможные киберприемы», однако в случае с сыном это не работает. Поэтому вместо технологий и прослушки американская и израильская разведки сосредоточились на агентурной сети в Иране.

По версии спецслужб, Хаменеи получает сообщения через разветвленную сеть курьеров, которые могут даже не осознавать своей роли.

«Единственный реальный способ связаться с Моджтабой — это завербовать агента, который поддерживает с ним связь. Но это очень сложно, потому что в Иране ведется строгая проверка всех его близких, и, вероятно, только два или три члена Корпуса стражей исламской революции знают, как с ним связаться», — предположил бывший начальник подразделения «Моссада» Рами Игра.

Рассказ Пезешкиана о встрече с Хаменеи Игра назвал «чушью», выразив уверенность, что президент Ирана «никогда его не видел».

Пресс-служба аятоллы подчеркивает, что сообщения, касающиеся Моджтабы Хаменеи, уполномочены публиковать только его канцелярия и управление по сохранению и публикации трудов лидера революции, а любые другие материалы не имеют подлинности.