Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи был ранен в результате атаки, но сейчас «идет на поправку». Об этом в специальном интервью RTVI заявил посол Пакистана в Москве Файсал Ниаз Тирмизи.

«По нашим данным, он также был ранен в результате той атаки, потому что находился со своим отцом (верховным лидером Али Хаменеи, который был убит 28 февраля. — Прим.RTVI), матерью, со своей семьей. И то, что я слышал, — ему становится лучше», — подтвердил Файсал Ниаз Тирмизи, отвечая на вопрос RTVI.

По словам дипломата, «его отец пользовался большим уважением во всем мире и в Пакистане, он долгое время играл важную роль в Иране — сначала как президент Исламской республики, затем как верховный лидер».

«И мы желаем Моджтабе Хаменеи крепкого здоровья и скорейшего выздоровления», — заключил посол Пакистана.

Файсал Ниаз Тирмизи выразил надежду, что Моджтаба Хаменеи продолжит играть ту же роль, которую играл его отец, «укрепляя дружбу и взаимопонимание между всеми странами региона».

Али Хаменеи был убит в результате американо-израильских авиаударов, которые начались 28 февраля. Пост верховного лидера занял его сын Моджтаба Хаменеи, который с тех пор не появлялся на публике. При этом государственные СМИ Ирана передают заявления от имени рахбара.

Накануне The Times утверждала со ссылкой на источники в израильской и американской разведках, что Хаменеи-младший был тяжело ранен, якобы находится без сознания в госпитале города Кум и не может принимать решения.

В марте кувейтская газета Al-Jarida со ссылкой на источники писала, что новый верховный лидер якобы был вывезен на лечение в Москву после ранения, в Кремле не стали комментировать эту информацию.

Посол России в Тегеране Алексей Дедов в интервью RTVI сообщил, что Моджтаба Хаменеи находится на территории Исламской республики.