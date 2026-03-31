Какая сейчас обстановка в Тегеране, как россияне могут покинуть страну, где находится новый верховный лидер Исламской республики Моджтаба Хаменеи, как Москва посредничает в переговорах и что происходит с российскими судами в Ормузском проливе — об этом в интервью RTVI рассказал посол России в Иране Алексей Дедов.

— Какая обстановка сейчас в Тегеране? В каком режиме работает посольство?

— Обстановка в иранской столице, равно как и по всей стране, соответствует реалиям военного времени. Американо-израильская коалиция продолжает наносить удары по целям в Тегеране, в том числе причиняя урон гражданской инфраструктуре.

Посольство работает в штатном режиме. В самом начале военного конфликта организовали эвакуацию женщин и детей. За это время ущерба дипмиссии не было. Однако пострадало наше генконсульство в Исфагане. 8 марта в результате атаки на расположенную неподалеку администрацию губернатора в служебном здании и жилых квартирах были выбиты стекла.

— Сколько примерно россиян, по оценкам дипмиссии, остаются в Иране, чем они занимаются? И какими путями могут покинуть страну?

— Сейчас на территории Ирана остались в основном сотрудники РЗУ (российских загранучреждений. — Прим.RTVI) и АЭС «Бушер», а также члены смешанных российско-иранских семей. По нашим данным, российских туристов практически нет. Не исключаем присутствие так называемых «автономных» путешественников, заехавших в Иран вне организованных групп. Но на связь с сотрудниками посольства они не выходили. Оптимальные маршруты для выезда из страны — через Астару в Азербайджан, КПП «Нурдуз»/«Агарак» в Армению, КПП «Серахс» в Туркменистан.

— Сколько граждан России, по последним данным, смогли выехать через Азербайджан? Что делать, чтобы получить разрешение на выезд?

— Выехали все, кто намеревался. Для пересечения границы с Азербайджаном иностранным гражданам необходимо иметь специальный код, который выдается азербайджанскими властями. Для его получения необходимо заблаговременно обратиться в посольство с соответствующим запросом, предоставить данные своего загранпаспорта. Обычно код приходит через два дня. Пользуясь случаем, выражаю благодарность азербайджанским властям и нашему посольству в Баку за неизменное содействие в данном вопросе.

— Москва предлагала Ирану гуманитарную помощь? Как ее можно сейчас доставить?

— По указанию президента Российской Федерации Владимира Путина были проведены уже две гуманитарные операции. 12 марта спецборт нашего МЧС доставил в Азербайджан более 13 тонн лекарственных препаратов, где они были переданы уполномоченным представителям иранского правительства. 27 марта груз МЧС, состоящий из 313 тонн медикаментов, был доставлен железнодорожным транспортом в иранскую Астару и передан Обществу Красного Полумесяца Исламской Республики Иран.

В тот же день наши соотечественники из Дагестана привезли в Иран на фурах 150 тонн продовольствия. Вопрос находился на личном контроле главы республики Сергея Меликова.

Получили массу положительных комментариев с благодарностями от местных жителей. Иранцы высоко оценили помощь России в такой сложной для всей страны момент.

— У Вас уже были контакты с новым Верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи? По Вашим данным, он находится в Иране?

— Контактов с новым Верховным руководителем Исламской Республики пока не было. При этом отмечу, что Владимир Владимирович Путин одним из первых направил поздравительную телеграмму в адрес Моджтабы Хаменеи, в которой указал на неизменную поддержку Тегерана и солидарность с иранскими друзьями.

Как неоднократно заявляло иранское руководство, новый лидер находится в Иране, но по понятным причинам воздерживается от появления на публике.

— Есть ли возможность у России, учитывая ее тесные связи с Ираном (как и прагматичные отношения со странами Персидского залива, а также с Израилем), содействовать деэскалации? В том числе, поспособствовать тому, чтобы Иран не наносил удары по гражданским объектам региона?

— Россия выступает за немедленное прекращение сторонами конфликта боевых действий и принятие исчерпывающих мер по обеспечению безопасности мирного населения и гражданской инфраструктуры во всех странах Ближнего Востока. Любые атаки по гражданским объектам, где бы они не находились, должны быть исключены. Поражают своим цинизмом продолжающиеся после ужасающего удара по школе для девочек в Минабе обстрелы учебных заведений.

Мы готовы содействовать урегулированию конфликта и поиску решений имеющихся проблем политико-дипломатическими средствами при должном учете законных интересов Ирана. Наш президент и министр иностранных дел регулярно обсуждают текущую ситуацию по телефону со своими иранскими и дружественными региональными и не только визави. У Владимира Путина с Масудом Пезешкианом было два разговора (6 и 10 марта), у Сергея Лаврова с Аббасом Аракчи — пять (28 февраля, 3, 10, 23 и 27 марта).

Нынешняя война стала результатом неспровоцированной агрессии США и Израиля против Ирана, и первым шагом к нормализации должен быть незамедлительный отказ американо-израильской коалиции от своей военной авантюры.

— Что России известно о переговорах Ирана и США — действительно ли эти контакты продолжаются даже на фоне войны? Играет ли Россия какую-то роль в этих переговорах или выступает только наблюдателем со стороны?

— Россия только приветствует усилия третьих стран в целях прекращения разрушительных боевых действий. Сейчас на этом треке особенно активны Пакистан, Турция, Саудовская Аравия и Египет.

Как уже было отмечено, с момента начала конфликта Москва и Тегеран находятся в постоянном контакте. Кроме этого, у президентов России и США состоялся телефонный разговор 9 марта, в ходе которого основной акцент был сделан на ситуации вокруг Ирана.

— В Израиле настаивают, что АЭС «Бушер» не является мишенью для ударов. Но уже было несколько сообщений, что в помещения рядом с реактором попадали некие снаряды. Удалось установить, что именно туда попадало и чьи это были удары? Какие есть практические возможности обеспечить физическую безопасность станции?

— Таких случаев уже три. Да, к сожалению, несмотря на все заверения израильских властей и американского президента, продолжаются удары в непосредственной близости от действующего энергоблока № 1 АЭС «Бушер». Ракеты падали во внутренней зоне станции на расстоянии 200 метров, 250 метров и 450 метров от реактора.

Надо понимать, что попадание по АЭС «Бушер» неминуемо приведет к катастрофическим гуманитарным и экологическим последствиям. Это — игра с огнем.

— Иранские власти заявили, что разрешили танкерам пяти дружественных стран, в том числе России, проходить через Ормузский пролив. Насколько активно там ходят российские суда, ведь Россия не занимается вывозом нефти из стран Залива?

— Находимся в постоянном контакте с иранскими властями по вопросам безопасного пересечения Ормузского пролива. Партнеры заверили нас в том, что проблем с пропуском отечественных судов нет, они могут проходить после согласования вопросов безопасности с иранской стороной.