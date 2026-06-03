В ночь перед открытием Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись атаке БПЛА. Мероприятие в этом году проходит с 3 по 6 июня, ожидается приезд президента Владимира Путина.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об угрозе атаки БПЛА в 2:47 мск — жителям Петербурга тогда же начали поступать СМС-уведомления об угрозе. Уже к 8:20 мск он сообщил об отбое. Всего за ночь над регионом, по его словам, было сбито 59 БПЛА.

«В Лужском районе в результате падения обломков беспилотника четыре частных жилых дома получили незначительные повреждения, пострадавших нет. По предварительной информации, в других районах Ленинградской области пострадавших и разрушений нет», — отметил Дрозденко.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что атака пришлась на объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Он отметил, что пострадало несколько человек, погибших нет.

«Повреждены несколько объектов. В настоящее время идет ликвидация последствий. <…> Работает оперативный штаб. Силы и средства приведены в повышенную готовность», — заявил Беглов.

Ранее глава города говорил, что к проведению ПМЭФ приняты исчерпывающие меры безопасности, «новые вызовы учтены в полном объеме».

Из-за атаки дронов аэропорт Пулково ввел временные ограничения на прием и отправку рейсов. По состоянию на 8:17 мск задержки более чем на два часа зафиксированы у 42 рейсов, еще 12 бортов ожидали вылета с запасных аэродромов. В терминале, по данным пресс-службы аэропорта, обстановка оставалась спокойной.

Ночная атака беспилотников затронула и другие регионы страны. Согласно сводке Министерства обороны России, за ночь системы ПВО перехватили и уничтожили 354 дрона самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, в Московском регионе, а также над Кубанью, Крымом и Азовским морем.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что над регионом был сбит и подавлен 31 дрон, в Ершичском муниципальном округе в результате падения обломков погибли два сотрудника МЧС.

«Еще двое пожарных и один мирный житель получили легкие ранения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших при исполнении служебного долга сотрудников! Родственникам будет оказана вся необходимая помощь», — заявил он.

В Воронежской области ночная тревога действовала с полуночи до 6:42 мск. Губернатор Александр Гусев рассказал, что над четырьмя районами уничтожены семь БПЛА, в одном из муниципалитетов выбило окна в двух частных домах и гараже, пострадавших нет.

В Ростовской области, по словам губернатора Юрия Слюсаря, беспилотники уничтожены в Миллеровском районе — сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Врио главы Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что за сутки ВСУ 67 раз атаковали область: под удары попали Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Красногвардейский, Краснояружский, Прохоровский, Шебекинский и Яковлевский округа. Расчеты ПВО нейтрализовали 113 беспилотников.

В Валуйском, Краснояружском и Шебекинском округах ранены девять человек, один из них продолжает лечение в больнице, добавил Шуваев.

В Курской области, по данным губернатора Александра Хинштейна, с 9:00 2 июня по 9:00 3 июня были сбиты 164 беспилотника различного типа. Кроме того, противник, по его словам, 167 раз применил артиллерию. Ранены пятеро жителей в нескольких населенных пунктах — в слободе Белой, селе Малое Солдатское, Вышних Деревеньках и Льговском районе. В поселке Селекционный Льговского района сгорела кровля котельной.

В Енакиево (ДНР) беспилотник атаковал рейсовый автобус «Москва — Симферополь», сообщил глава региона Денис Пушилин.

«По предварительной информации, погибли 7 гражданских лиц. Еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести, всем оказывается необходимая помощь. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — сказал он, назвав произошедшее «актом беспрецедентной нечеловеческой агрессии». СК возбудил дело о терроризме.