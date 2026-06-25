Торговый центр на Западном обходе в Краснодаре, где 20 июня произошло нападение на посетителей, вновь заработал в штатном режиме. На месте трагедии появился стихийный мемориал в память о погибшей женщине: у ее фотографии в траурной рамке посетители оставляют свечи и красные розы. Об этом сообщает «КП-Кубань».

В результате нападения, по данным следствия, погибла 41-летняя жительница Краснодара, работавшая стоматологом. У нее остались муж и двое сыновей семи и двенадцати лет. Еще несколько человек получили ранения — среди них охранник, который пытался задержать нападавшего, и беременная женщина. Всех пострадавших доставили в больницу.

По версии следствия, нападавший — 19-летний житель региона — после нападения в зоне отделения МФЦ поднялся на третий этаж, где находится детский центр, и попытался устроить там поджог.

Огонь дальше не распространился, других пострадавших на этом этаже нет. Подозреваемого задержал посетитель торгового центра, ветеран СВО Александр Воевода: он зафиксировал нападавшего и удерживал до приезда полиции. Сейчас детский центр также работает в обычном режиме.

По факту произошедшего возбуждены два уголовных дела — по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Подозреваемый помещен в следственный изолятор до 20 августа. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая. Обстоятельства и мотивы произошедшего устанавливают правоохранительные органы