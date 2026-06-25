Регистрация брака относится к вопросам национальной безопасности, так как связана с демографией. Так заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая прокомментировала заявление замминистра юстиции Вадима Баланина об угрозе, которую представляет сожительство вне брака, сообщает 360.Ru.

Буцкая призвала рассматривать слова Баланина в контексте всего выступления замглавы Минюста на полях Петербургского международного юридического форума. Депутат предположила, что заявление касалось демографии, на которую значительное влияние оказывают брак и уровень разводов.

«Когда мы говорим о демографии, мы говорим о национальной безопасности. Вы сами понимаете почему. Когда у нас коэффициент рождаемости 2,15, значит, мы убываем», — добавила она.

Замглавы комитета по защите семьи также отметила, что в Госдуме не обсуждались какие-либо законодательные инициативы, затрагивающие интересы людей, живущих вместе без регистрации брака.

«Возможно, кто-то вспомнит, как в прошлом веке даже в гостиницу нельзя было заехать, если вы не расписаны. Сразу хочу сказать, что ничего подобного не обсуждается. Наоборот, мы говорим о поддержке семей», — пояснила Буцкая.

Депутат также обратила внимание на то, что парламентарии рассматривали возможность отмены пошлины при заключении брака. По ее словам, несмотря на небольшой размер — 350 рублей, который нельзя назвать существенным препятствием для молодоженов, наличие пошлины все же может рассматриваться как лишний шаг перед подачей заявления.

Ранее Вадим Баланин назвал сожительство без регистрации на фоне увеличения числа расторжений зарегистрированных браков тенденциями, которые могут представлять «прямую угрозу национальной безопасности и демографическому здоровью» страны.