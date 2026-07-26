Международный уголовный суд впервые в своей истории лишился главного прокурора не по завершении срока полномочий, а через увольнение по итогам дисциплинарного расследования. Карим Хан, при котором МУС выдал ордера на арест Путина и Нетаньяху, обвинен в сексуальных домогательствах. В России, где его заочно осудили на 15 лет, ситуацию восприняли как подтверждение «политизированности и предвзятости» судебной инстанции.

Ассамблея государств — участников Римского статута МУС на специальной сессии большинством голосов приняла решение об отставке главного прокурора Карима Хана. По данным дипломатических источников Reuters, за увольнение проголосовали 82 из 125 государств-участников.

Официальное заявление суда, опубликованное вслед за этим, гласит:

«Международный уголовный суд принимает во внимание решение… об освобождении прокурора от должности, поскольку было установлено, что он допустил серьезное нарушение служебных обязанностей».

Голосование было закрытым. В суде подчеркнули, что будут «уважать конфиденциальность и права всех участников процесса», а обязанности прокурора продолжат исполнять его заместители — как это происходило и во время предыдущего отстранения Хана от работы.

С чего все началось: обвинения в домогательствах

В 2024 году одна из сотрудниц аппарата прокурора публично обвинила 56-летнего Хана в систематических сексуальных домогательствах. По ее словам, он на протяжении длительного времени принуждал ее к действиям сексуального характера.

Обвинения появились буквально за две недели до того, как Хан объявил о намерении запросить ордера на арест высокопоставленных израильских чиновников и лидеров ХАМАС. Это дало повод для появления версий о политической подоплеке скандала.

После публикации обвинений Ассамблея государств-участников инициировала внутреннее расследование. В мае 2025 года Хан взял административный отпуск и фактически перестал исполнять обязанности прокурора на время проверки, при этом категорически отвергая все обвинения в свой адрес.

8 июня 2026 года Бюро Ассамблеи временно отстранило его от должности — с немедленным вступлением решения в силу, но с оговоркой, что окончательный вердикт по делу должна вынести полная Ассамблея.

Ордера на Путина и Нетаньяху

При Кариме Хане МУС выдал два самых резонансных ордера на арест действующих глав государств в новейшей истории суда.

17 марта 2023 года по ходатайству Хана Палата предварительного производства II выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Формальное обвинение — «незаконная депортация детей» с территорий, которые Москва считает своими.

В июле 2024 года по инициативе Хана были выданы ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта, а также (позже отозванные в связи со смертью адресатов) — на лидеров ХАМАС.

Кроме того, при Хане Досудебная палата МУС выдала ордера на арест бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова в связи с ударами по энергетической инфраструктуре Украины.

Эти решения вызвали резкую реакцию как в Москве, Вашингтоне и Тель-Авиве. Россия, США и Израиль, не являясь участниками Римского статута, ордера не признают и считают их юридически ничтожными.

Уголовное дело в России и заочный приговор

20 марта 2023 года, спустя считаные дни после выдачи ордера на арест Путина, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Карима Хана и трех судей МУС — Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.

По версии следствия, в действиях прокурора содержатся признаки преступлений, предусмотренных:

ч. 2 ст. 299 УК РФ — привлечение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности, соединённое с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления;

ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ — приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.

В МИД России указывали, что, согласно Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой (1973), главы государств обладают абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных судебных органов, а уголовное преследование Путина было изначально «заведомо незаконным».

МВД России впоследствии объявило Карима Хана в международный розыск.

12 декабря 2025 года Московский городской суд заочно приговорил прокурора и восемь судей МУС по этому делу — сроки составили от 3,5 до 15 лет лишения свободы. Хану, как инициатору ходатайства об аресте главы государства, был назначен максимальный срок — 15 лет колонии.

На фоне официального увольнения Хана из МУС в российском МИД вновь заявили, что скандал с домогательствами лишь подтверждает системные проблемы суда и предвзятость в отношении России.

В ведомстве напомнили об уголовном деле и заочном приговоре и заявили, что Москва продолжит добиваться выдачи Карима Хана для отбывания назначенного российским судом наказания — хотя механизм подобной выдачи со странами, не признающими юрисдикцию российских судов по данному делу, на практике фактически не реализуем.