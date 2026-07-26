Депутат перуанского конгресса Сегундо Монтальво потребовал от прокуратуры начать официальное расследование в отношении временного президента страны Хосе Марии Балькасара из-за кризиса нацбезопасности и скандала вокруг закупки истребителей F-16 у США. Об этом пишут Infobae и Expreso.

Документ поступил в виртуальную канцелярию прокуратуры 24 июля 2026 года и был адресован генеральному прокурору Томасу Гальвесу.

Монтальво требует расследовать действия президента по подозрению в злоупотреблении полномочиями, неисполнении служебных обязанностей и заключении сделок, несовместимых с занимаемой должностью. Кроме того, он просит начать отдельные проверки в отношении экс-министров и других чиновников, которые, по его мнению, могут быть причастны к нарушениям.

В жалобе указано, что ст. 117 конституции Перу запрещает предъявлять обвинения действующему президенту, однако не мешает прокуратуре принять само обращение и провести часть проверочных действий.

Депутат сослался на решение Конституционного суда STC 152/2025, которое, по его мнению, позволяет собирать показания и документы, отложив официальное открытие дела до 28 июля 2026 года — срока, когда истекут президентские полномочия Балькасара.

Хосе Мария Балькасар стал временным президентом Перу 18 февраля 2026 года: Конгресс избрал его после отстранения от власти предшественника. Он будет руководить страной до 28 июля 2026 года, когда вступит в должность президент, избранный на очередных выборах.

В отношении экс-министров и других фигурантов, которые не защищены президентским иммунитетом, Монтальво попросил начать предварительные следственные действия немедленно. Он считает, что по истечении срока действия полномочий Балькасара прокуратура сможет продолжить уголовное производство и, если найдет основания, передать материалы в конгресс для рассмотрения в рамках конституционной процедуры.

Рост преступности

Первым основанием жалобы стало ухудшение ситуации с безопасностью граждан за время правления Балькасара. Как утверждается в документе, за первые 18 дней его президентства в стране произошло 108 убийств, а к 23 марта их общее число выросло до 202.

Приведенные данные депутат взял из национальной системы регистрации смертей SINADEF и системы полицейских заявлений SIDPOL. В его обращении указано, что в первом квартале 2026 года в Перу зарегистрировали почти 195 тысяч преступлений, включая 504 убийства, 3,9 тысячи вымогательств, 287 похищений и 4594 изнасилования.

Помимо этого, за четыре месяца поступило более 4 тысячи обращений по фактам вымогательства, а уровень преступности достиг 67%, подняв Перу на 11-е место в мире по уровню опасности.

Монтальво также раскритиковал создание рабочей группы для 330-дневной разработки бюджетной программы борьбы с преступностью и то, что правительство не представило конгрессу ежегодный отчет о безопасности граждан.

Закупка американских самолетов

Вторая часть депутатской жалобы касается непрозрачности сделки по закупке 24 истребителей F-16 для перуанских военно-воздушных сил у американской компании Lockheed Martin. Сумма контракта составила $3,5 млрд.

Критики этой сделки, в число которых входит Монтальво, считают, что временное правительство не должно было проводить столь крупную закупку без ясной процедуры и согласованной публичной позиции. Они подозревают президента в злоупотреблении полномочиями, бездействии и конфликте интересов.

В жалобе приведена подробная хронология событий:

17 апреля президент публично заверил, что не станет подписывать контракт,

20 апреля тогдашний министр обороны Карлос Диас Данино утвердил подписание документов и сообщил об этом главе государства,

21 апреля Балькасар четыре раза публично опроверг существование этих контрактов,

на следующий день Диас и экс-глава МИД Уго де Зела подали в отставку,

тогда же министерство экономики и финансов Перу перевело Lockheed Martin $462 млн.

В документе упоминается указ №043-2026-EF от 17 марта, которым для министерства обороны были утверждены дополнительные бюджетные средства в размере S/522,4 млн. Часть этой суммы предназначалась для закупки 24 самолетов для авиабазы Ла-Хойя в регионе Арекипа. Сделка была согласована указом №001-2026 под грифом «военная тайна».

Комментируя закупку самолетов, президент Перу утверждал, что «решение было принято без конкурса, по личному усмотрению». Позже эту версию событий публично отрицал экс-канцлер Уго де Зела.

«Он [Балькасар] знал, что оба контракта были подписаны в понедельник, 20-го числа. В СМИ продолжают говорить, что контракты не подписаны. Особенно тревожно, что глава государства лжет», — заявил де Зела.

Президент Перу при этом отвергал обвинения в свой адрес и назвал заявления об обмане с его стороны необоснованными.