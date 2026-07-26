В России строится первый безэкипажный корабль водоизмещением 500 т, а в составе флотов ВМФ сформированы полки беспилотных систем. Об этом рассказал главнокомандующий ВМФ, адмирал флота Александр Моисеев в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда». Он также сообщил, что тяжелый атомный крейсер «Адмирал Нахимов» вышел на испытания.

«Создан отдельный род войск беспилотных систем. Это очень быстро развивается, касается всех сред — воздушной, наземной, для нас морской. Безэкипажные катера у нас есть, у нас сформированы полки беспилотных систем, они уже существуют. То есть это не просто какие-то планы, это объективная реальность сегодняшнего дня — именно полки беспилотных систем в структуре флотов», — сказал главком.

По его словам, 1 июля был сформирован полк, в том числе на Северном флоте. На текущем этапе структура таких соединений дивизионная: два дивизиона составляют надводную часть, третий — подводную. На следующий год эту работу планируют завершить на Тихоокеанском флоте.

Отдельно Моисеев рассказал о создании первого в России безэкипажного корабля, который уже выходит за рамки класса катеров.

«Мы создаем корабль, который решает отдельные задачи поиска подводных лодок, объектов подводных. Но это уже 500-тонный корабль, это достаточно серьезно. Будем говорить, это класс малого корабля. Допустим, “Грачонок” — это такой “Грачонок” в три раза больше. То есть это корабль, он без экипажа, это заложено в программе — текущей ГПВ, не будущей, а текущей. Он строится, будет первый такой корабль, он станет основой дальнейшего развития вот этих безэкипажных систем», — сказал адмирал.

Для сравнения: у противодиверсионного катера «Грачонок» длина составляет 31 м, водоизмещение — около 140 т. Новый аппарат, таким образом, будет в несколько раз крупнее и станет первым российским морским беспилотником такого класса.

Крупнейшими кораблями современной России, построенными и спроектированными в постсоветский период, остаются фрегаты водоизмещением около 5 тыс. т, но в ближайшей программе, по словам Моисеева, заложены корабли порядка 9,5 тыс. т с возможностями длительного нахождения в море.

«Такие корабли России нужны», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о тяжелом атомном крейсере «Адмирал Нахимов», модернизация которого продолжается много лет, Моисеев заявил: «Не будем загадывать, я думаю, реализуем планы этого года в этом году». Степень готовности он описал кратко: «На испытаниях находится».

Вопрос о строительстве авианосцев главком отнес к более отдаленной перспективе. «Время покажет. В рамках стратегий, о которых мы говорили, речь идет о сороковых годах», — сказал он.

Подводный крейсер проекта 941 «Акула», по его словам, он хотел бы видеть музеем: «Это история нашего государства очень такого важного периода».

Отдельно Моисеев остановился на стратегических подводных силах. По его словам, основу морской составляющей ядерной триады на десятилетия вперед составят ракетоносцы проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А».

«Они будут служить нашему государству в ближайшие 30-40 лет, придя на смену предыдущему поколению 667БДРМ проекта», — заявил главком.

Речь идет о замене подлодок проекта 667БДРМ «Дельфин». Один из кораблей этого поколения — «Новомосковск» — в августе 1991 года выполнил залповый пуск 16 баллистических ракет.

Моисеев также сообщил, что утверждена многоцелевая программа развития подводной лодки пятого поколения. «Речь идет как о стратегических подводных лодках, так и о многоцелевых», — сказал он. По словам адмирала, в части конструкции и вооружения понимание уже есть, ключевым остается вопрос энергетики. Новые лодки, подчеркнул он, «будут, несомненно, атомные».