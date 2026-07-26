В Берлине планируют уничтожить последний сохранившийся бункер бывшей имперской канцелярии времен Адольфа Гитлера, чтобы построить на его месте жилой комплекс. Об этом сообщают немецкие издания Berliner Morgenpost и Berliner Kurier.

Речь идет о подземном сооружении на Фоссштрассе в районе Митте, рядом с Потсдамер-плац и главным торговым центром города. Именно здесь до 1949 года стояла Новая имперская канцелярия — монументальное здание, спроектированное архитектором Альбертом Шпеером и построенное на земле, отобранной у еврейских владельцев.

Гамбургский инвестор намерен возвести на этом участке семиэтажный жилой дом на 66 квартир и шестиэтажное офисное здание. Против этих планов выступает ассоциация Berliner Unterwelten, которая занимается изучением подземных сооружений Берлина.

«Уничтожить один из последних следов нацистского центра власти — это настоящее безумие», — заявил председатель правления ассоциации Дитмар Арнольд.

По его словам, ссылки берлинских чиновников на риск превращения бункера в место паломничества неонацистов — лишь предлог: организация годами показывает, как обращаться с такими объектами без их разрушения и без героизации нацизма.

«Мы не хотим препятствовать строительству жилья ради сохранения бункера, который в итоге еще и может превратиться в место паломничества», — заявил берлинский сенатор по вопросам строительства Кристиан Геблер из СДПГ.

Жилищное ведомство Берлина отказалось дать интервью The Daily Telegraph, подтвердив при этом, что не поддерживает сохранение бункера.

Земельное управление по охране памятников считает объект имеющим всестороннее историческое и научное значение, заявил руководитель отдела охраны археологических памятников Себастьян Хебер. Тем не менее из-за распоряжения сенатской администрации по вопросам развития города бункер до сих пор не получил статус охраняемого памятника.

Земельный совет по охране памятников еще в марте 2025 года рекомендовал проверить возможность включения бункера в реестр памятников. В рекомендации ведомства говорится:

«Новая имперская канцелярия была местом планирования и отправной точкой Второй мировой войны и символически олицетворяет катастрофический конец нацистского режима».

По данным Berliner Unterwelten, сохранившаяся часть бункера составляет около 1200 квадратных метров, толщина стен и потолков — 1,7 метра.

The Daily Telegraph при этом уточняет, что от исходной площади сооружения, также составлявшей 1200 кв. м, уцелело порядка 40%. Бункер залегает примерно на метр под землей. Специалисты ассоциации в последний раз обследовали его в 2006 году и сочли состояние хорошим, несмотря на грунтовые воды после дождей.

Арнольд отметил, что снос даже половины сооружения лишит конструкцию устойчивости, и тогда сохранять оставшуюся часть не будет смысла, и предложил разместить в бункере экспозицию, посвященную окончанию войны.

Он также напомнил о кадрах советской кинохроники из фильма «Берлин», на которых возглавлявший оборону Берлина генерал Гельмут Вейдлинг вышел через садовую дверь бункера в сопровождении своих офицеров под конвоем красноармейцев.

Представитель Berliner Unterwelten Кай Хайне напомнил The Daily Telegraph, что это последний бункер правительственного квартала, который потенциально можно открыть для публики, и что общество постепенно начинает забывать уроки истории.

По его словам, ассоциация хотела бы совместно с Музеем Холокоста создать в бункере музей, посвященный катастрофическому разгрому нацистской Германии: в Берлине много объектов, напоминающих о начале Третьего рейха и Холокосте, но почти ничего — о конце войны.

Сейчас ассоциация также восстанавливает бункер времен Второй мировой войны на Блохплац и открыла для доступа бункер под отелем «Адлон».

Бункер на Фоссштрассе был частью сети укрепленных подземных сооружений под зданиями министерств нацистской Германии. В 120 метрах от него находился знаменитый «фюрербункер», где Гитлер покончил с собой — он был построен в апреле 1944 года на нынешней Гертруд-Кольмар-штрассе, после войны его снесли, а сегодня на этом месте расположена ничем не примечательная автостоянка среди жилых домов, построенных властями ГДР в советском стиле; в 2006 году Berliner Unterwelten установила там информационную табличку.

По данным The Daily Telegraph, бункер на Фоссштрассе отчасти сохранился благодаря тому, что после возведения Берлинской стены оказался на нейтральной полосе между Восточным и Западным Берлином. Во время войны его использовали как укрытие для жен и детей нацистских чиновников, а его садовый выход сегодня находится под пустырем, который когда-то окружали руины здания имперской канцелярии.

После падения Берлинской стены и объединения Германии участки земли, где сейчас планируется застройка, были по возможности возвращены прежним еврейским владельцам или их наследникам, а затем постепенно выкуплены и объединены в единый участок под текущий проект.

«Это будут не те доступные квартиры, которые нужны Берлину», — заявил Арнольд.

Арнольд также сказал The Daily Telegraph, что снос последнего аутентичного остатка Новой имперской канцелярии станет для Берлина крайне постыдным шагом, а удаление подлинных исторических объектов из страха перед их использованием экстремистами фактически означает передачу экстремистам права интерпретировать историю.

Бывший главный раввин Москвы и президент Конференции европейских раввинов Пинхас Гольдшмидт* считает, что участок, «где пытались стереть еврейскую жизнь в Европе», необходимо передать под застройку одной из еврейских общин Берлина.

Мемориал памяти евреев Европы расположен всего в 300 метрах от бункера. Окончательное решение по судьбе бункера пока не принято: проект застройки все еще находится в стадии согласования, а сторонники его сохранения продолжают добиваться пересмотра планов.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов