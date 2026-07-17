Сотрудница Международного уголовного суда впервые публично рассказала о домогательствах со стороны главного прокурора этой организации Карима Хана. Об этом со ссылкой на закрытый доклад ООН и эксклюзивное интервью с потерпевшей сообщает телеканал CNN.

Управление служб внутреннего надзора ООН несколько месяцев вело расследование по жалобе бывшей личной помощницы Хана. На время дисциплинарного разбирательства прокурора отстранили, после чего материалы дела передали представителям 125 стран-участниц МУС: 24 июля они должны решить, какие дисциплинарные меры к нему применить.

CNN получил копию доклада надзорного Управления ООН. В нем говорится о наличии «фактических оснований» для претензий к прокурору. Выводы были сделаны на основе бесед с потерпевшей, ее коллегами и другими свидетелями. Имя женщины в отчете скрыто — она фигурирует там как V01.

Адвокат прокурора Сарета Ашраф заявила, что прокурор полностью и категорически отрицает какие-либо сексуальные отношения со своей бывшей личной помощницей — и по согласию, и тем более по принуждению.

В докладе ООН указывается, что Хан не подтвердил и не опроверг наличие сексуальных отношений с V01, в том числе по обоюдному согласию. Он заявил лишь, что никогда не совершал в отношении нее действий, которые можно было бы трактовать как неподобающие, нежелательные или оскорбительные.

«Он был начальником для всех»: кто такая V01 и в чем она обвиняет Хана

Из конфиденциальной копии отчета, которую добыл телеканал, следует, что V01 обвинила прокурора в неоднократных домогательствах и принуждении к прикосновениям, поцелуям, действиям сексуального характера с проникновением пальцами и половым сношениям.

CNN утверждает, что V01 — это Сара, юрист из Малайзии, которая устроилась работать в МУС в 2017 году и в феврале 2023 года стала личной помощницей Хана. После этого, по ее словам, в течение года она подвергалась «нарастающим попыткам» домогательств со стороны своего начальника.

Интервью CNN — первое публичное заявление Сары по поводу случившегося.

По словам женщины, Хан постепенно нарушал ее личные границы, в том числе эмоциональные, а она буквально замирала и боялась сказать «нет», чтобы не лишиться работы, средств к существованию и рабочей визы, дающей ей право жить в Нидерландах с мужем и сыном.

«Не может быть и речи о согласии, когда существует такой дисбаланс полномочий. Многие не понимают, что господин Хан был не просто моим начальником — он был начальником для всех», — сказала Сара.

По ее словам, взаимодействие с Ханом вызывало у нее дискомфорт, который со временем перерос в более агрессивные действия. Женщина утверждает, что в ходе рабочих поездок прокурор являлся в ее гостиничный номер по ночам, а однажды настоял на том, чтобы лечь рядом, и трогал ее под одеждой, пока она притворялась спящей.

В докладе следователей ОНН говорится, что Хан это отрицал. Он упирал на то, что усиленные меры безопасности во время зарубежных поездок практически исключали возможность незаметно покинуть номер.

Сара, комментируя этот его аргумент, заявила в интервью CNN, что сопровождение охраны не лишало Хана возможности свободно перемещаться.

«Он делает то, что хочет»: версия Сары о домогательствах в рабочих поездках

В докладе надзорного управления ООН подробно описаны и другие эпизоды нежелательных сексуальных прикосновений — в доме Хана, в его офисе и во время зарубежных командировок. По словам Сары, все они происходили против ее воли.

«Если вы знаете господина Хана, вы понимаете: он не ждет от вас никакой реакции, он делает то, что хочет», — пожаловалась женщина.

Согласно докладу, Хан утверждал, что Сара иногда сама настаивала на участии в зарубежных миссиях. Другой сотрудник МУС подтвердил, что она сопровождала прокурора в поездках, поскольку это входило в ее должностные обязанности. Еще один коллега отметил, что со временем у Сары стали проявляться признаки тревожности накануне рабочих поездок.

Сара пояснила CNN, что старалась продолжать выполнять свою работу и избегать нежелательного внимания, которое могло навредить ее карьере. Когда несколько коллег выразили обеспокоенность ее состоянием, она пожаловалась им на непристойное поведение прокурора, и кто-то ему об этом рассказал.

В последующие месяцы, по ее словам, Хан и другой сотрудник его аппарата регулярно оказывали на нее давление, добиваясь, чтобы она письменно заявила об отсутствии претензий или признала их выдуманными. Прокурор отрицал перед следователями ООН, что побуждал ее написать такое письмо или просил об этом своего советника.

В какой-то момент Сара, по ее словам, сказала Хану, что боится причинить себе вред, если его поведение не изменится. В докладе ООН со ссылкой на мужа Сары написано, что ее помещали под наблюдение из-за риска самоубийства.

Адвокат Хана заявила CNN, что в надзорное управление ООН не поступало медицинских документов, подтверждающих этот эпизод, а сам прокурор не припоминает, чтобы ему когда-либо сообщали об этом.

«Я чувствую себя униженной»: чем для Сары обернулись обвинения в адрес Хана

Сара рассказала CNN, что, по ее мнению, решение выступить с обвинениями уже нанесло урон ее репутации независимо от исхода дела, который наступит 24 июля.

«Мне очень тревожно, я чувствую себя униженной. Ожидаю серьезной реакции после публикации. Это непростое решение», — сказала Сара.

Женщина сообщила, что уже потратила все свои сбережения и полностью разрушила перспективы собственной карьеры.

«Я работаю в суде, потому что верю в то, чем он занимается… Именно поэтому я так долго не решалась выступить — я слишком боялась, что это может повредить работе суда», — сказала Сара.

При этом, по ее словам, она считает свой поступок крайне важным и уверена, что работа суда не пострадает вне зависимости от итогов голосования стран-участниц МУС.

«Я словно оцепенела»: история второй предполагаемой жертвы Хана

В докладе надзорного управления ООН также подробно изложены обвинения второй сотрудницы суда. CNN называет ее Патрисией (имя изменено в целях анонимности).

В 2009 году она была неоплачиваемой стажеркой в команде Хана. Когда первые обвинения против прокурора появились в СМИ, Патрисия обратилась к следователям ООН, чтобы рассказать о собственном опыте работы с прокурором МУС, когда ей было чуть больше 20 лет.

Она рассказала, что чувствовала себя некомфортно из-за требования Хана работать у него дома. По ее словам, прокурор постоянно пытался добиться близости, прикасался к ней, обнимал, целовал в лицо и касался ее волос — и ей приходилось отбивать эти попытки. Она описала эпизод, когда сидела за рабочим столом, а Хан подошел к ней со спины и стал касаться ее груди.

«Я словно оцепенела и не могла ни возразить, ни остановить его. Когда это происходило со мной, я чувствовала себя очень одинокой — как и многие в подобных обстоятельствах, я думала, что, возможно, была единственной, с кем случалось такое», — поделилась Патрисия.

Адвокат Хана заявила CNN, что он полностью отрицает эти обвинения. Она подчеркнула, что они не новы, поскольку уже фигурировали в материалах дела вместе с показаниями более 30 других свидетелей и самого Хана, а полная картина доказательств, по ее словам, выглядит совершенно иначе.

По словам Патрисии, за годы, прошедшие с момента ее стажировки в суде, влияние Хана только росло, а сам он становился все более уверенным в собственной безнаказанности.

«Смешали два вопроса»: при чем тут может быть Израиль

Хан и его защитники утверждают, что обвинения являются частью кампании по дискредитации прокурора после того, как он запросил выдачу ордеров на арест израильских должностных лиц по делу о военных преступлениях.

За несколько месяцев до появления первых претензий в международных СМИ Хан объявил, что добивается ордеров на арест руководства ХАМАС, а также премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта.

Речь шла о предполагаемых военных преступлениях и преступлениях против человечности в связи с нападением ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и последовавшими боевыми действиями в секторе Газа.

Это совпадение во времени стало причиной предположений — как внутри МУС, так и за его пределами, — что обвинения в сексуальных домогательствах являются частью якобы спонсируемой Израилем кампании по дискредитации прокурора.

В докладе надзорного управления ООН отмечается, что в разговоре со следователями Хан и сам называл жалобы в свой адрес частью более широкой кампании по подрыву его репутации из-за запроса ордеров на арест израильских должностных лиц.

Сара категорически отвергла предположения о том, что действовала как «агент государства» в интересах Израиля. В докладе надзорного управления ООН указывается, что «множество достоверных свидетелей отвергли версию о том, что она была шпионкой», а один из сотрудников МУС в разговоре со следователями назвал «полной нелепицей» идею о том, что она — израильский агент.

«Думаю, многие стороны в собственных интересах смешали эти два вопроса в одно. Такая путаница лишь помогла отвлечь внимание и поставить под сомнение обоснованность самой жалобы», — сказала Сара.

В интервью CNN она отказалась комментировать ордеры на арест израильских премьера и экс-главы Минобороны, заявив, что не может комментировать конкретные судебные расследования, но полностью и безоговорочно поддерживает работу суда по всем ведущимся делам.

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге — единственный постоянный международный суд уголовной юстиции в мире. Он был основан в 2002 году на основании Римского статута 1998 года и занимается расследованием «серьезных нарушений» Женевских конвенций, выдавая ордера на арест при наличии оснований подозревать конкретных лиц в военных преступлениях. При этом власти отдельных стран могут проигнорировать требования суда.

В 2023 году Хан также выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, обвинив его в причастности к насильственному перемещению детей с Украины. В Кремле тогда подчеркивали, что поскольку РФ не входит в число стран-участниц МУС, это решение является «ничтожным».

В 2025 году Московский городской суд заочно приговорил Хана к 15 годам лишения свободы за то, что он незаконно привлек российских граждан к уголовной ответственности. В соответствии с приговором прокурор провел бы первые девять лет срока в тюрьме, а оставшуюся часть — в колонии строгого режима.