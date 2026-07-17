На сентябрьских выборах в Госдуму кандидаты от «Единой России» могут недосчитаться части голосов из-за топливного кризиса в регионах. Об этом RTVI заявил президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

«Здесь двойная рамка. С одной стороны, пройдут выборы — мы вот сейчас по ФОМу [видим], что 19% внимания за неделю, крупнейший показатель, приковано именно к бензиновой теме. То есть эта тема будет еще развиваться, окажет колоссальное влияние на результаты выборов. И там, где было хуже, рейтинги власти будут ниже», — сказал он.

По словам Гращенкова, это может напрямую сказаться и на результате партии власти.

«Соответственно, голосов за “Единую Россию” будет меньше. Поскольку у губернаторов есть KPI, в том числе и политический, — сколько они должны дать и сколько потом после выборов должны быть оценки правительства, президента, — понятно, что нивелирование источника раздражения должно быть совместным KPI Кремля и губернатора. Потому что результаты выборов же не только губернаторам нужны, но и действующей власти», — пояснил эксперт.

Он добавил, что главы регионов сегодня выступают прежде всего публичными коммуникаторами кризиса.

«Губернаторы сегодня, скорее, артикулируют проблему — они говорят, что если мы ее действительно не купируем, не решим или хотя бы как минимум не скоммуницируем — когда она решится, как решится, почему вообще она возникла, то нам же будет хуже. Сейчас они действуют в рамках этой логики», — отметил собеседник RTVI.

С июня руководители регионов стали одними из главных публичных спикеров по топливной теме. Как сообщали «Ведомости», сейчас для них важно не столько управлять самим рынком, сколько купировать недовольство накануне сентябрьских выборов. На этом фоне, как отмечал президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, губернаторы «скорее заложники ситуации, чем антикризисные управленцы».

Проблемность партийного бренда в отдельных округах уже учитывается и в самой кампании. Как писал «Коммерсант», несмотря на то что «Единая Россия» закрыла кандидатами все 225 одномандатных округов, в ряде территорий ставку делают и на административных самовыдвиженцев — представителей власти, которые дистанцируются от партийной вывески.

Выборы в Госдуму пройдут 18—20 сентября 2026 года. Параллельно в 39 регионах будут избирать составы заксобраний, еще в 10 субъектах — губернаторов. Согласно данным ФОМ, дефицит и подорожание бензина стали для россиян главной темой прошедшей недели — об этом заявили 19% опрошенных, что опередило даже упоминания успехов российской армии (18%) и обстрелов территории страны (14%). В том же опросе зафиксировано снижение одобрения работы президента до 66%.