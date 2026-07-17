Вероятность разблокировки Telegram в России невысока, поскольку в его ограничение уже вложены значительные ресурсы. Такое мнение в разговоре с RTVI высказал эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов.

Ранее замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов заявил RTVI, что с основателем Telegram Павлом Дуровым нужно искать «точки соприкосновения». По его словам, на этом настаивают в том числе жители приграничных территорий. Поводом для заявления стало удаление приложений «Макс» и VK из магазинов приложений на фоне санкций ЕС против этих сервисов.

По оценке Мясоедова, слова Обухова выглядят скорее политическим сигналом перед выборами, а не признаком скорого пересмотра курса.

«Очевидно, в преддверии выборов это некое заявление в поддержку электората. Telegram по-прежнему остается одним из самых популярных программных продуктов, несмотря на все ограничения», — сказал он RTVI.

Собеседник RTVI отметил, что действующие меры не привели к полной блокировке мессенджера: «Пользоваться им стало неудобно, но к тотальной блокировке те действия, которые осуществляются регулятором, все равно не приводят».

По его мнению, именно поэтому говорить о скорой разблокировке Telegram оснований пока нет.

«С моей точки зрения, вероятность низкая по той причине, что в блокировку и ограничение Telegram было проинвестировано много денег», — считает Мясоедов.

Ранее депутаты КПРФ обращались к главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой оценить эффективность ограничений в отношении иностранных мессенджеров. Авторы обращения предлагали рассмотреть возможность ослабить или отменить блокировку Telegram. По словам Обухова, в ответе министерства говорилось, что после ограничений число преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий сократилось на 11,8%.

Аргумент о том, что Telegram необходимо срочно возвращать ради связи в приграничных районах, Мясоедов назвал неубедительным. «Суждение о том, что в прифронтовых областях общаются в нем и поэтому его нужно разблокировать, тоже не поддается критике, потому что это все равно программный продукт с серверами за рубежом», — сказал он.

По словам эксперта, выход он видит прежде всего в развитии российских сервисов, хотя в перспективе допускает и компромиссный сценарий.

«Хотелось бы, чтобы в какой-то момент стороны достигли консенсуса и в рамках шагов со стороны, в первую очередь, разработчиков Telegram, были достигнуты какие-то компромиссы. Но ждать, что это произойдет здесь и сейчас, наверное, неправильно», — добавил собеседник RTVI.

Комментируя удаление российских приложений из зарубежных магазинов, Мясоедов сказал, что проблему не стоит переоценивать: на Android остаются альтернативные каналы дистрибуции, включая RuStore, а на устройствах Apple базовые сценарии могут частично закрываться веб-версиями сервисов.