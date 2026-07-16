Мессенджер Telegram нужно разблокировать, а с его основателем Павлом Дуровым необходимо искать «точки соприкосновения», заявил RTVI зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов.

«Естественно, что приграничные территории орут по этому поводу. Куда не кинь, всюду клин. То есть Telegram надо восстанавливать и искать точки соприкосновения с Дуровым», — сказал депутат.

Заявление парламентария прозвучало на фоне удаления из Google Play и App Store мессенджера «Макс» и приложения VK. В начале июля ЕС ввел санкции против этих сервисов.

Обухов также напомнил об обращении депутатов от КПРФ к главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой оценить эффективность мер по блокировке иностранных мессенджеров. В письме говорится, что после «замены» Telegram на «Макс» в приграничных районах возникли проблемы с push-уведомлениями при ракетной опасности.

По словам Обухова, в ответ на обращение парламентариев в Минцифры заявили, что в заблокированных мессенджерах зафиксировали систематические нарушения, а сами сервисы стали «основными голосовыми сервисами для обмана, вымогательства денег», тогда как их руководства проигнорировали требования российских властей. Кроме того, в ведомстве указали, что в России есть альтернативные конкурентоспособные приложения с возможностью отправки мгновенных сообщений,

«Ничего страшного в блокировке, я так понимаю, в Минцифры не видят. Дополнительно Минцифры сообщило, что после блокировки число преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий сократилось на 11,8%. То есть, по сути дела, ответ формальный, и он не все озабоченности, которые были высказаны депутатами в депутатском запросе, раскрывает», — сказал Обухов.

В начале июня в Госдуму внесли законопроект о запрете навязывания конкретных мессенджеров детям и учителям.