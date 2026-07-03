Депутаты Госдумы от КПРФ обратились к главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой оценить эффективность мер по блокировке иностранных мессенджеров в том числе Telegram. Потом они планируют узнать у Счетной палаты, сколько средств было потрачено на эти цели, сообщил RTVI депутат Госдумы Сергей Обухов.

Парламентарии Владимир Исаков, Алексей Куринный и Сергей Обухов в обращении указали, что после замены Telegram на Max ухудшилась связь в прифронтовых районах. Как следует из документа, который имеет в распоряжении RTVI, «замена Telegram на государственный мессенджер Max привела к проблемам с push-уведомлениями в приграничных регионах (в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Республике Крым, в городе Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Воронежской, Херсонской и Запорожской областях) при ракетной опасности, что ставит вопрос о повышении надежности системы оповещения в критический момент».

Учитывая дефицит бюджетной системы, депутаты считают, что «средства, затрачиваемые на блокировку, можно было бы использовать для более важных целей, в том числе для целей повышения безопасности и обороноспособности Российской Федерации».

«Просим вас предоставить информацию об эффективности и целесообразности принимаемых мер по замедлению и дальнейшей блокировке иностранных мессенджеров, в том числе Telegram, а также рассмотреть возможность отмены или ослабления блокировок, если заявленные цели не достигаются», — говорится в направленном обращении.

В беседе с RTVI Обухов напомнил, что коммунисты на пленарном заседании предлагали Госдуме поручить комитету по информполитике запросить эти данные у Минцифры в рамках исполнения протокольного поручения.

«Единая Россия» это протокольное поручение заблокировала, Сергей Боярский как председатель профильного комитета Госдумы отказался содержательно обсуждать эти вопросы. Раз нам заблокирован путь через ускоренную процедуру парламентского контроля, то мы направили обращение коллективным депутатским запросом. Ждем ответа. Если на протокольное поручение министерство обязано ответить в течение двух недель, то на обращение группы депутатов — в течение месяца«, — пояснил Обухов.

Он обратил внимание на то, что Госдума — это орган, в том числе контролирующий исполнительную власть, а значит, вправе требовать от министерств отчета о решениях

«Кроме того, мы просим дать не предварительную оценку эффективности блокировок, ведь мероприятия проводятся уже полгода. Мы хотим знать, насколько эффективна эта блокировка, сколько государственных средств потрачено, сколько наши граждане переплатили всяким неизвестным юрлицам за обход этой блокировки. А дальше мы посмотрим на ответ Минцифры и, возможно, будем инициировать и обращение в Счетную палату, потому что те десятки миллиардов, которые тратятся из бюджетных средств, должны быть обоснованы. Поэтому сначала запрашиваем первичную информацию, если нет, то будем обращаться в Счетную палату», — рассказал Обухов.

Он также допустил, что некоторые партии перед выборами могут вслед за КПРФ поднять тему блокировок мессенджеров.

«Наши идеи воруют. Мы не против, чтобы другие партии воровали наши идеи, потому что это на благо избирателя. Но плохо, когда сначала голосуют против наших предложений, а потом их выдвигают уже от себя. «Новые люди» также блокировали наше протокольное поручение по Telegram», — добавил Обухов.