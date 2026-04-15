Пока российские сервисы по требованию Минцифры массово блокируют пользователей с включенными VPN, власти регионов закупают те же VPN для госучреждений. На это указал в беседе с RTVI зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов (КПРФ). Он и депутат-однопартиец Денис Парфенов направили запрос в Минцифры с требованием обосновать меры по противодействию использованию VPN (документ есть у RTVI).

«Мы направили официальный запрос в Министерство цифрового развития в связи с информацией о планируемом ограничении доступа к интернет-ресурсам при использовании VPN-технологий. Речь идет о критически важном вопросе, который может затронуть миллионы граждан и парализовать целые отрасли экономики», — заявил Обухов.

В своем запросе депутаты попросили Минцифры подтвердить или опровергнуть информацию о требованиях к российским платформам ограничивать доступ пользователям с включенными VPN.

Парламентарии также призвали объяснить, планируется ли привлекать граждан к какой-либо ответственности за использование VPN и предусмотрена ли защита их прав при перекрытии доступа к интернет-ресурсам.

Кроме того, депутаты попросили Минцифры отчитаться, проводилась ли оценка возможных последствий таких ограничений для экономики и социально-политической сферы.

«Война» с VPN уже началась

«Война» с VPN уже началась, причем на день раньше обозначенного в СМИ срока, констатировал Обухов. Так, с 14 апреля наиболее популярные у россиян платформы и сервисы стали недоступны при включенном VPN.

«У людей перестают открываться банковские приложения, маркетплейсы, навигаторы. Ограничения работают нестабильно, выявление VPN происходит по косвенным признакам, из-за чего блокировки затрагивают даже государственные сайты», — перечислил парламентарий.

Обухов напомнил, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил блокировки «соображениями безопасности». При этом в Кремле назвали меры временными и выразили убеждение, что «большинство сограждан понимают их целесообразность».

«Однако у нас есть все основания для серьезных сомнений в этих заверениях. История учит: “временное” становится постоянным», — продолжил Обухов.

Он привел в пример запреты на массовые мероприятия, пикеты и митинги, которые тоже вводились «временно» из-за пандемии COVID-19.

«Пандемия давно закончилась, а запреты на проведение публичных акций по „“пандемическим соображениям“ во многих регионах так и остались. „Временное“ превратилось в постоянный инструмент контроля», — указал депутат.

Сейчас тот же принцип применяется при блокировках интернета, считает Обухов. По его словам, аналогичным образом «временные меры безопасности» могут впоследствии стать «нормой жизни». Причем, если с митингами пострадали права на свободу собраний, то блокировка VPN станет «ударом по всей цифровой инфраструктуре страны», заявил собеседник RTVI.

«VPN — это не инструмент обхода блокировок, как часто представляют в СМИ. Это базовая технология, на которой держится вся современная экономика: удаленная работа, банковские операции, работа филиалов компаний, доступ к профессиональному ПО. Без VPN невозможна работа IT-отрасли, которую власть декларирует как приоритет развития», — пояснил Обухов.

Обухов обратил внимание, что на фоне блокировок региональные власти массово открывают тендеры на закупку VPN-технологий «для государственных учреждений» и готовы заплатить за это в общей сложности 300 млн рублей. В частности, Тюменская область выделяет 198 млн рублей, Мурманская — 19,5 млн рублей, Саратовская — 13,9 млн рублей, привел данные парламентарий.

По словам Обухова, в этом заключается «особый цинизм» происходящего.

«Получается классическая ситуация: для чиновников — одни правила, для народа — другие. Власть понимает, что без VPN нормально работать невозможно, но гражданам в этом праве отказывает под предлогом “безопасности”. Это двойные стандарты в чистом виде», — сделал вывод депутат.

От министерства будут ждать «четких ответов» на вопросы, когда закончится «временный период» ограничений и «почему чиновникам VPN можно, а простым людям — нельзя», указал Обухов.