Компания Textron Systems возобновила производство бронированных машин Mobile Strike Force Vehicle (MSFV) на заводе в Слайделле, штат Луизиана, сообщается на официальном сайте компании. Выпуск этих машин был приостановлен в 2019 году.

В рамках новой программы 65 бронемашин MSFV планируется поставить Украине для поддержки сухопутных сил. На предприятии уже началась полномасштабная сборка: производственная линия была восстановлена после нескольких месяцев подготовки и координации. Завод обеспечивает полный цикл работ — от изготовления и сварки до интеграции систем и тестирования.

MSFV входит в линейку COMMANDO Select, которая, как утверждает компания, отличается мобильностью, живучестью и надежностью в сложных условиях. В Textron Systems отмечают, что возобновление производства позволит ускорить поставки техники союзникам на фоне меняющихся задач в сфере обороны.

Контракт на сумму 163,4 миллиона долларов финансируется в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности (USAI) по программе зарубежных военных продаж (FMS). Кроме поставки 65 бронированных машин он также включает годовой запас запасных частей. Машины планируют изготовить к 30 ноября 2028 года.

MSFV была разработана для Афганской национальной армии. Это модернизированная версия бронированной машины безопасности М1117, уже находящейся на вооружении Вооруженных сил Украины.