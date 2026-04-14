Российские власти решили «снизить давление» в обществе за счет ослабления блокировок мессенджера Telegram, сообщает Forbes со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением этого вопроса.

По словам собеседника издания, «это может помочь снять напряжение, которое нарастает с начала года на фоне налоговых изменений, роста цен и проблем со связью».

До этого Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Кремль может пересмотреть позицию по интернет-ограничениям на фоне негативной реакции граждан. По словам собеседников агентства, высокопоставленные чиновники предупредили о политических и экономических рисках в связи с блокировками онлайн-сервисов, в том числе Telegram.

Источники Bloomberg высказали опасения, что меры по ужесточение интернет-ограничений сказывается на рейтинге президента Владимира Путина. Они допустили, что меры будут ослаблены, а Telegram «позволят продолжить функционировать в России».

В Кремле публикации Forbes и Bloomberg не комментировали. Роскомнадзор также не делал каких-либо заявлений по поводу ослабления блокировок Telegram.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 14 апреля, что работа интернета в стране будет «полностью восстановлена, нормализована» после того, как отпадет необходимость «принятия определенных мер», которые продиктованы вопросами безопасности. Представитель Кремля признал, что ограничения в работе связи вызывают неудобства для многих граждан.

Работа Telegram в России ограничивается с середины марта 2026 года. Число жалоб на работу мессенджера резко выросло в пятницу, 10 апреля. В этот день сетевые сбои Telegram по HTTPS увеличились с 60% до 100%. Фактически подключение к мессенджеру из России без VPN или использования прокси-серверов стало невозможным.

«Радиоточка НСН» со ссылкой на источники сообщила 10 апреля, что Роскомнадзор усилил блокировки Telegram по IP-адресам. В самом ведомстве каких-либо комментариев на этот счет не делали.