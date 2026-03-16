В России уже могли начать блокировку Telegram, считают опрошенные «Коммерсантом» эксперты. По их словам, скорость работы мессенджера зависит от типа сети, региона и конкретного места подключения.

По информации «Сбой.РФ», 16 марта на работу мессенджера пожаловались почти 5 тыс. раз. Вне зависимости от подключения (домашний провайдер или мобильный интернет) у пользователей перестали открываться любые версии мессенджера — mobile, desktop, web.

Техно-эксперт и автор интернет-издания kod.ru Владислав Войтенко утверждает, что многим пользователям мессенджера не помогает даже VPN. Президент Ассоциации операторов связи «МАКАТЕЛ» Алексей Амелькин отметил, что Telegram начал тормозить уже давно, но сейчас впервые поступили жалобы на полное прекращение его десктопной версии.

Говоря о трудностях с отправкой изображений, IT-специалист и автор телеграм-канала «Эшер II» Филипп Кулин пояснил, что медиаконтент по объему в сотни раз больше текстовых сообщений, а при его отправке под VPN на сеть ложится двойная нагрузка.

Проблемы с отправкой фото и видео без VPN, по словам эксперта, могут быть связаны с тем, что Telegram пытается установить соединение со своими серверами, включая заблокированные, и создает перегрузку на тех, которые еще продолжают работать.

16 марта Telegram оштрафовали на 35 млн рублей за неудаление запрещенной информации (ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ). Из судебного решения следует, что мессенджер не удалил экстремистские призывы, порнографические материалы с участием несовершеннолетних, а также сведения о способах изготовления и приобретения наркотиков.

С августа 2025 года в России запрещены звонки через Telegram. 10 февраля Роскомнадзор начал замедлять работу мессенджера, поскольку его руководство, по версии регулятора, не исполняет российские законы, не обеспечивает защиту пользователей от мошенничества и не противодействует терроризму.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу того, что Telegram не выполнил требования российского законодательства. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что Telegram поддерживает контакт с Роскомнадзором, однако удаляет лишь часть материалов, которые требуют убрать.

Источник, знакомый с обсуждениями в профильных ведомствах, сообщил РБК, что власти рассматривают возможность блокировки мессенджера в начале апреля. Baza со ссылкой на источники в нескольких неназванных ведомствах писала, что мессенджер на всей территории России могут заблокировать с 1 апреля.