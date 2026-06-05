Космонавты обнаружили два потенциальных места утечки воздуха на российском сегменте Международной космической станции (МКС), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса. NASA приказало американским астронавтам укрыться в пристыкованном корабле миссии Crew Dragon и подготовиться к возможной эвакуации.

Предполагаемые места утечки воздуха были обнаружены при осмотре переходной камеры модуля «Звезда», сообщили в Роскосмосе. Первое место было заделано двухкомпонентным герметичным составом «Герметалл-1». Второе место утечки воздуха расположено на конусной части переходной камеры, добавили в госкорпорации.

Там заявили, что обнаруженные утечки не представляют опасности для экипажа, а давление на борту станции стабильно и поддерживается на расчетном уровне.

NASA «из соображений предосторожности» распорядилось, чтобы четыре члена экипажа миссии SpaceX Crew-12, а также астронавт Крис Уильямс укрылись в космическом корабле Dragon на время проведения ремонта, сообщила в соцсети Х пресс-секретарь космического агентства Бетани Стивенс.

Такой шаг призван подготовить астронавтов к аварийной эвакуации в случае катастрофы, поясняет CNN. Однако за 27 лет существования МКС астронавтам ни разу не приходилось эвакуироваться, отмечает Reuters.

По данным агентства, NASA и Роскосмос уже несколько месяцев обсуждают причину и способы устранения утечек воздуха на модуле «Звезда». Ранее утечки были «относительно незначительными», но с 1 июня их объем возрос почти в два раза — с одного фунта воздуха в день до двух (около 900 грамм), сообщил высокопоставленный сотрудник NASA.

По его словам, космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев планировали использовать пилу, чтобы получить доступ к трещине, через которую просачивается воздух. В NASA не согласились с таким вариантом и приказали астронавтам перейти в Crew Dragon.

Позже Роскосмос приостановил ремонт в связи с проведением дополнительных измерений и анализа данных, а NASA разрешило астронавтам вернуться на МКС, сообщила Стивенс.

Замгендиректора Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев заверил, что безопасности экипажа ничего не угрожает.

Сейчас на борту МКС находятся семь космонавтов и астронавтов: россияне Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, американцы Джессика Мейр, Джек Хэтэуэй и Кристофер Уильямс, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.