Управляющий директор по корпоративному развитию Группы РОСНАНО Светлана Меркушина выступила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в рамках сессии «Технологический прорыв и трансформация контрольно-надзорной деятельности: новое качество регулирования». Она призвала к открытому диалогу по вопросу применимости действующих международных стандартов финансовой отчетности (МФСО) в новых экономических условиях и их способности отражать реальные финансовые риски компаний.

По словам Меркушиной, стандарты создавались в эпоху больших рынков открытого капитала, но сегодня на смену приходит тренд на суверенизацию этих рынков. На фоне трансформации глобальной экономики возрастает запрос на инструменты регулирования, которые отвечают не только интересам инвесторов, но и задачам государства по обеспечению устойчивости экономической системы, развитию технологий и управлению рисками.

Меркушина привела в пример Китай, опирающийся на собственный суверенный стандарт учета. По ее словам, опыт КНР показывает, как можно страховаться от подобных слепых зон — там, где глобальный стандарт оказался бессилен.

МСФО остается важным международным стандартом отчетности, однако его применение не всегда позволяет объективно отражать финансовое положение компаний и своевременно выявлять системные риски, указала Меркушина. Она также напомнила, что международная ассоциация ACCA приостановила работу в России, и в результате для подготовки сертифицированных специалистов отечественный бизнес вынужден отправлять аудиторов на сертификацию в Армению, Казахстан и Грузию.

Для компаний реального сектора, технологических проектов и институтов развития необходима адаптация учетных и надзорных механизмов к задачам национальной экономики, уверена Меркушина. В этой связи она призвала оценить реальную эффективность и применимость МСФО в компаниях в текущих экономических условиях.

Речь идет не об изоляции и не об отказе от международного опыта, а о разумной конвергенции — использовании работающих решений с учетом российских реалий, подчеркнула Меркушина:

«Давайте формировать свои, работающие правила игры и цифровые технологии контроля. Правила, которые будут стимулировать приток капитала в реальный сектор и инвестиции в технологии».

Экономист Андрей Бархота в беседе с RTVI также выразил уверенность, что полный отказ от международных стандартов финансовой отчетности невозможен.

«Президент [России Владимир Путин] сказал сегодня в выступлении, что сильная страна не может быть закрытой», — сказал эксперт.

При этом Бархота подчеркнул, что в предлагаемом подходе есть элемент рациональности.

«Некоторые компании хронические убыточны по отчетности, но при этом они инвестиционно привлекательны», — отметил он.

По мнению Бархоты, предлагаемая идея может быть реализована при фокусировано- -таргетированном подходе, для определенного типа компаний, например для компаний с государственным участием или компаний с участием капитала нерезидентов из дружественных стран.