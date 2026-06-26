Экшн-камера, которая была закреплена на шлеме российской мотоциклистки Татьяны Озолиной, известной в соцсетях как МотоТаня, в момент смертельного ДТП в Турции, обнаружилась в Москве. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на источник в мотосообществе.

По словам собеседника издания, информация о местонахождении камеры поступила от людей, которые хотят доказать виновность в ее смерти байкера из Эр-Рияда Онура Обута, который сопровождал Озолину и ее друга Сергея Хардикова во время аварии в июле 2024 года.

«Как такое может быть, если камеру так и не обнаружили на месте аварии? Тут два варианта: либо ее забрал Сергей, который ехал с ней, и сейчас скрывает. Хотя раньше он как раз говорил, что виноват Онур. Либо это все инсинуации каких-то доморощенных поклонников», — сказал он.

Информацию о том, что камера Insta360 X4, которую не удалось обнаружить на месте ДТП, подала сигнал в Москве, также подтвердил со ссылкой на своего подписчика телеграм-канал Baza.

По его словам, кто-то включал ее на территории Москвы спустя почти месяц после гибели Озолиной, о чем стало известно благодаря синхронизации устройства с телефоном, на котором был авторизован аккаунт погибшей, через IPv6‑адрес, закрепленный за МГТС в столице.

Отмечается, что ранее следователи выдвигали версию о том, что камера была обнаружена на месте ДТП и передана одному из участников аварии. Однако в феврале 2026 года данные об активности устройства в Москве не были проверены на достоверность, заявил подписчик Baza.

В 2024 году сообщалось, что смертельное ДТП с участием Озолиной произошло 22 июля на трассе Милас — Секе, вблизи от города Бодрум, когда она вместе с двумя другими мотоциклистами ехала из Измира.

В протоколе с места происшествия зафиксировано, что девушка ехала первой и притормозила перед грузовиком, после чего Обут врезался в ее мотоцикл, из-за чего мотоцикл Озолиной протащило 26 метров и выбросило на обочину.

«Сказали, что виноват этот турок. По крайней мере, следствие склоняется к этой версии где-то на 90%. Но конкретно официальная версия нам пока не известна», — прокомментировал произошедшее отец россиянки.

По словам Обута, девушка сама врезалась в его мотоцикл из-за неправильного обгона грузовика. Сергей Хардиков, в свою очередь, заявил, что при торможении мотоцикл Обута встал на переднее колесо и ударил транспортное средство Озолиной в заднюю часть, после чего они «разлетелись» по дороге.

Хардикову удалось нащупать пульс у девушки, находившейся без сознания, однако приехавшим на место врачам не удалось спасти ее жизнь. Он также рассказал, что камера «магическим образом» исчезла с места происшествия, а его собственный видеорегистратор оказался разряжен.