Российская мотоциклистка и блогер Татьяна Озолина, известная как «МотоТаня», насмерть разбилась в ДТП возле турецкого города Милас, пишет Milas Karya Haber.

По данным издания, Озолина столкнулась с другим мотоблогером — Онуром Обутом. Вместе с ними ехал еще один мотоциклист, он не был участником аварии. Они ехали из Измира в Бодрум.

«Обут получил серьезные ранения и был доставлен в государственную больницу Миласа. Татьяна Ивановна Озолина скончалась на месте», — пишет газета.

Предполагается, что причиной аварии могла стать потеря управления. На фото местных СМИ номерные знаки и шлем с характерной надписью, который регулярно появлялся в блоге девушки.

Татьяне Озолиной было 38 лет, она родилась в городе Тара Омской области, получила два образования: средне-специальное по хореографии и высшее по экономике управления. В 2008 году Озолина вошла в Top-150 самых красивых девушек Омска, а в 2012 году переехала в Москву. В 2014 году купила свой первый мотоцикл. Ее называли самой красивой мотоциклисткой России, у девушки остался 13-летний сын. У блогера 5 млн подписчиков в TikTok, около 2 млн — в YouTube и около 1 млн — в Instagram*.

В VK-сообществе «МОТОМОСКВА Это наш Город!» говорится, что за блогером следили миллионы людей.

«Пожалуй, в стране нет ни одного мотоциклиста, кто был бы равнодушен к МотоТане. Ее обожали, ей завидовали, ей восхищались, ее копировали, ей вручали премии как топовому блогеру и, одновременно, обсуждали и злословили. Все было. Теперь осталась лишь память. Спи спокойно», — сказано в сообщении

* деятельность компании Meta по реализации Facebook и Instagram признана в России экстремистской и запрещена