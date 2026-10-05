В Турции выявили десять мощнейших источников метана — газа, на который приходится четверть глобального потепления. Одна из этих свалок, в пригороде Стамбула, по выбросам входит в число худших в мире, пишет The Guardian со ссылкой на исследование Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA).

По оценке исследователей, полигон в районе Силиври в среднем выбрасывает 7,4 тонны метана в час — для климата это все равно что 1,5 млн прожорливых внедорожников, работающих на полных оборотах, отмечается в статье. Это крупнейшая свалка страны: по данным издания, сюда ежедневно свозят 10 тыс. тонн отходов.

Метан вырабатывается здесь в таких огромных количествах, что его шлейф виден из космоса, отметили исследователи.

Так, еще одним мощным источником метана является свалка в противоположном пригороде Стамбула, в районе Шиле. Там в атмосферу выбрасывается по 4 тонны метана в час, что эквивалентно работе примерно 800 тыс. внедорожников.

Похожие свалки с огромными утечками, по данным UCLA, есть по всей Турции — от Измира на западе до Анкары в центре и Антальи на юге. Для выявления этих точек специалисты университета использовали спутниковые данные с портала Carbon Mapper, поясняет издание.

«На многих из этих объектов умопомрачительно высокие показатели выбросов метана, даже по мировым меркам. Это огромные утечки, некоторые из них — одни из крупнейших в мире рукотворных источников этого газа», — заявила руководитель проекта UCLA Stop Methane Кара Горовиц.

Мэрия Стамбула, которая управляет полигоном в Силиври, отвечать на вопросы The Guardian отказалась и не разрешила его сфотографировать.

Сотрудники муниципальной компании İSTAÇ на месте, по данным издания, были удивлены, увидев спутниковые снимки утечки. Один из них, Фатих Арслан, объяснил выбросы тем, что часть участков после сброса мусора еще не засыпана глиной. «Это неизбежно <…> разумеется, нам нужно что-то улучшать», — признал он.

Результаты исследования появились в тот момент, когда Турция готовится в ноябре принять очередной глобальный саммит ООН по климату. Власти страны поставили в центр повестки дня именно вопрос сокращения выбросов метана, отмечается в публикации.

«Сокращение выбросов метана — одна из самых быстрых и эффективных стратегий замедления роста температуры в ближайшей перспективе», — написал в письме 196 странам — участницам саммита министр окружающей среды Турции Мурат Курум, который будет председательствовать на COP31.

При этом Турция не входит в число 159 стран, подписавших Глобальное обязательство по метану. Оно предполагает сократить такие выбросы на 30% к 2030 году. Само министерство комментировать данные UCLA не стало.

С 2007 года выбросы метана, по словам ученых, растут «пугающими» темпами, и это может подтолкнуть климат к катастрофическим переломным точкам. При этом сократить их относительно несложно, а эффект проявится быстро: метан уходит из атмосферы гораздо быстрее углекислого газа, пишет газета.