В случае победы сын экс-президента Бразилии Жаира Болсонару Флавиу Болсонару возьмет курс на сближение с США и Израилем. Об этом RTVI рассказал завкафедрой латиноамериканских исследований СПбГУ, главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец.

«Флавиу Болсонару возьмет — он это прямо говорит — курс на сближение с администрацией президента США Дональда Трампа и с Израилем. С Евросоюзом сложнее, потому что у болсонаристов традиционно плохие отношения с ЕС, расхождения по вопросам защиты окружающей среды, по гендерной повестке», — отметил эксперт.

В торгово-эконмических отношениях между Бразилиа и Москвой кардинальных изменений не будет, уверен собеседник RTVI. По его словам, «Бразилия как покупала 26% минеральных удобрений в России, так и будет покупать».

«Ей просто неоткуда взять эти удобрения. Это крайне важно для агробизнеса Бразилии, так как он обеспечивает 45% валютной экспортной выручки страны. Поэтому Бразилия заинтересована в экономических отношениях с Россией», — подчеркнул Виктор Хейфец.

К тому же Бразилия поставляет ряд товаров в Россию, например, сахар. Она просто «не найдет, куда его мгновенно можно перенаправить». Так что экономическим связям между Бразилиа и Москвой ничего не угрожает.

Бразильские экономические элиты достаточно прагматичны, это же касается и БРИКС, отметил собеседник RTVI. При этом сейчас главный торговый партнер страны — это Китай. На него приходится более 30% товарооборота.

«Это первое место, этот объем торговли значительно больше, чем с США. Можно, конечно, китайцев подвинуть, на первое место привести американцев. Но это потребует кардинальной, быстрой перестройки всей бразильской экономики и может ее обрушить. Тогда Болсонару вынесут вперед ногами из президентского дворца его же собственные союзники», — предположил Виктор Хейфец.

По словам собеседника RTVI, бразильский бизнес не хочет резких поворотов. Этого не произошло и при Болсонару-старшем, когда он был президентом, невзирая на все его обещания снизить долю Китая.

«Поэтому, мне кажется, что даже из БРИКС Болсонару, если победит, выходить не будет. Хотя, безусловно, он минимизирует политическое участие, оставит только взаимодействие экономически важных для Бразилии вопросов», — заключил эксперт.

4 октября в Бразилии прошли всеобщие выборы. По результатам голосования, Лула да Силва набрал 45,16%, а сенатор от штата Рио-де-Жанейро Флавиу Болсонару — 47,03%. Теперь политики встретятся во втором туре, который назначен на 25 октября.