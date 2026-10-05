Президентские выборы в Бразилии строились на «рейтинге отторжения»: у кого он был меньше, тот и победил в первом туре. Так завкафедрой латиноамериканских исследований СПбГУ, главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец объяснил RTVI победу сына экс-лидера страны Жаира Болсонару — Флавиу Болсонару — над действующим президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

«Это были не выборы за левых или за правых. Это были выборы даже не «за», это были выборы «против». У Флавиу Болсонару этот рейтинг отторжения примерно 45%, а у Лулы он 49%. Это и показывает, почему Болсонару оказался на первом месте, а Лула — на втором. Избиратели Лулу не любят больше», — отметил эксперт.

Виктор Хейфец напомнил, что такая же ситуация была в 2022 году, когда Жаир Болсонару проиграл Луле — к концу президентского срока его не любили больше, чем Лулу да Силву.

Также итоги голосования стали вотумом недоверия правительству Лулы в плане решения экономических проблем. Кабмин не справился с дефицитом бюджета и «никак внятно не объясняет», что будет с этим делать. Избирателей не интересует, будут ли у Бразилии хорошие отношения с США или она останется частью многополярного мира. Избирателей интересует, «сколько у них денег в кошельке», подчеркнул собеседник RTVI.

«Вот на этот вопрос, по мнению многих избирателей, Лула ответа дать не смог. Возраст кандидата тоже сыграл против Лулы. Болсонару 45 лет, а Луле — 80. Избиратели видят неудачную и неэффективную политику правительства примерно так: «Дедушка старый, ему все равно, он нами не занимается»», — объяснил Виктор Хейфец.

По словам эксперта, вероятность победы Болсонару-младшего во втором туре намного выше, чем у Лулы — примерно 75% на 25%.

«Если Болсонару налепит ошибок между турами, а Лула, наоборот, сможет перестроить свою избирательную кампанию и внятно объяснить разным группам избирателей, что конкретно он им даст, шансы у Лулы есть. Но времени мало, а работа предстоит серьезная», — заключил собеседник RTVI.

4 октября в Бразилии прошли всеобщие выборы. По результатам голосования, Лула да Силва набрал 45,16%, а сенатор от штата Рио-де-Жанейро Флавиу Болсонару — 47,03%. Теперь политики встретятся во втором туре, который назначен на 25 октября.