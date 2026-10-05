Сенатор Флавиу Болсонару опередил действующего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву в первом туре выборов 4 октября. Оба кандидата продолжат борьбу за президентский пост во втором туре 25 октября, сообщает Agência Brasil со ссылкой на Высший избирательный суд страны.

После обработки 99,96% результатов с избирательных участков Болсонару набирал 47,04%, Лула — 45,15% действительных голосов. За сенатора проголосовали более 56 млн человек, за действующего президента — около 53,85 млн. Разрыв составил 1,89 процентного пункта, или примерно 2,25 млн голосов. Подсчет на этот момент еще не завершился.

Результат Болсонару оказался заметно выше последнего прогноза Datafolha. В исследовании, проведенном 2—3 октября, Лула получал 45% действительных голосов, а его соперник — 42%. При этом институт указывал на статистическое равенство кандидатов с учетом погрешности в два процентных пункта. Опрос охватил 4006 человек в 122 муниципалитетах.

Таким образом, поддержка Лулы практически совпала с оценкой Datafolha, тогда как результат Болсонару превысил ее примерно на пять процентных пунктов. Вместо ожидавшегося отставания сенатор получил преимущество перед решающим голосованием.

На пресс-конференции после подведения большей части результатов Болсонару заявил, что избиратели продемонстрировали запрос на перемены.

«Я очень доволен результатом во всех регионах», — сказал он.

Сенатор также объявил о приближении конца «эры Партии трудящихся», которую представляет Лула, и раскритиковал расходы действующего правительства. Третье место в первом туре занял Аугусту Кури с 2,89% голосов, следом расположились Ренан Сантус с 2,24% и Роналду Кайаду с 2,18%.

Лула, выступая перед сторонниками в Сан-Паулу, признался, что рассчитывал победить уже в первом туре. «Начиная с завтрашнего дня мы начинаем новую кампанию», — заявил президент, пообещав рассказать избирателям о результатах своей работы.

Флавиу Болсонару — сын бывшего президента Жаира Болсонару, который проиграл Луле выборы 2022 года. Сейчас его отец отбывает 27-летний срок по делу о подготовке государственного переворота после того поражения. Среди основных тем нынешней кампании Reuters выделяет стоимость жизни, коррупцию и преступность.