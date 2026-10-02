4 октября в Бразилии пройдут всеобщие выборы, на которых жители страны в том числе решат, кому отдать президентское кресло. Судя по опросам, сейчас два главных претендента — действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва и сын экс-президента Жаира Болсонару — Флавиу Болсонару. Не последнюю роль может сыграть и глава Белого дома Дональд Трамп, которого уже критикуют за попытки вмешаться в выборы, причем как в самой Бразилии, так и в Соединенных Штатах. Подробнее — в материале RTVI.

Выход во второй тур

4 октября в Бразилии пройдут всеобщие выборы, на которых будет избран не только глава государства, но и вице-президент, губернаторы и их замы, а также члены Национального конгресса (парламента), заксобраний всех федеративных единиц и районный совет архипелага Фернанду-ди-Норонья.

Но наибольшее внимание привлекает президентская гонка, где уже есть два явных лидера — действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва и сын экс-лидера Бразилии, сенатор от Рио-де-Жанейро Флавиу Болсонару.

Для того, чтобы победить на выборах, кандидату в президенты необходимо набрать большинство. В противном случае 25 октября состоится второй тур, в который выйдут два финалиста голосования 4 октября. Поскольку в гонке участвуют целых 13 кандидатов, возможность проведения еще одного раунда весьма велика.

Согласно опросам общественного мнения, во второй тур с наибольшей вероятностью пройдут Лула да Силва и сын Жаира Болсонару, причем отставание друг от друга — в зависимости от исследовательской компании — варьируется от 3% до 4%.

По результатам исследования Datafolha, в первом туре действующий глава государства наберет 40%, а Флавиу Болсонару — 36%. Во втором же разрыв между кандидатами сократится до 2% в пользу Лулы да Силвы: 47% против 45%. Опрос Quaest показал, что президент получит 37%, а сенатор от Рио — 33%. Во втором раунде разница между ними составит всего 1% в пользу Лулы, но кто именно на самом деле победит, точно сказать нельзя, учитывая статистическую погрешность.

Курс на четвертый срок

80-летний Луис Инасиу Лула да Силва участвует уже в седьмой за свою жизнь президентской гонке и лишь с четвертой попытки в 2002 году смог выиграть выборы. Он возглавлял Бразилию до 2011 года, так как в стране можно занимать должность президента лишь два срока подряд, а после перерыва — вновь вернуться в борьбу.

Во время «отдыха» от президентского кресла эту должность занимали Дилма Вана Русеф, которая сейчас возглавляет Новый банк развития БРИКС, ее заместитель Мишел Темер и Жаир Болсонару. На выборах 2022 года он проиграл Луле, который снова возглавил Бразилию.

Однако с тем голосованием все оказалось не так просто, ведь Болсонару настаивал, что выборы были сфальсифицированы, а 8 января 2023-го сторонники уже экс-президента штурмовали здания федерального правительства. Тогда толпа вторглась и нанесла ущерб зданиям Федерального верховного суда, Национального конгресса и президентскому дворцу Планалту.

В тот же год Верховный суд Бразилии запретил Болсонару баллотироваться до 2030-го. Также выяснилось, что он при поддержке военных планировал переворот, чтобы сместить Лулу и сохранить власть. В ноябре 2024-го полиция выдвинула обвинения Жаиру Болсонару по статьям, связанным с планом переворота, а в августе 2025 года экс-президента поместили под домашний арест за нарушение условий досудебного разбирательства. Уже в следующем месяце Болсонару приговорили к 27 годам лишения свободы.

Перед новым голосованием Лула и его левоцентристская Партия трудящихся сосредоточились на теме, которая повлияла на его рейтинг одобрения в 2025 году: самоопределение Бразилии перед лицом иностранного вмешательства.

Борьба за отца

45-летний Флавиу Болсонару, судя по рейтингам, считается главным политическим соперником действующего президента. Он начал свою карьеру в 2002 году, когда избрался в заксобрание Рио-де-Жанейро, в 2019-м стал сенатором от штата. Также в 2016-м Болсонару пытался стать мэром Рио, но безуспешно.

«Болсонару — самый известный кандидат правого крыла, представляющий движение против Лулы и стремящийся представить более умеренную версию политики своего отца. Сенатор проводит предвыборную кампанию на основе жесткой платформы в области общественной безопасности, которую он называет «Бразилия без страха»», — отмечает AS/COA.

Флавиу Болсонару, которого его отец назначил политическим преемником, поддерживает признание Соединенными Штатами некоторых бразильских преступных группировок террористическими организациями и выступает за строительство тюрем строгого режима и ужесточение наказаний за мелкие преступления.

Трамп как яблоко раздора

В этой президентской гонке глава Белого дома Дональд Трамп также стал выходить на передний план. Как напоминает газета The Guardian, в 2025 году администрация американского лидера использовала кампанию санкций и пошлин, чтобы оказать давление на правительство Лулы и Верховный суд в связи с процессом над Жаиром Болсонару. Тогда Трамп назвал это «охотой на ведьм».

«В последние месяцы администрацию Трампа вновь обвинили во вмешательстве в дела Бразилии с целью использования тарифов и признания двух бразильских организованных преступных группировок иностранными террористическими организациями для поддержки избирательной кампании Флавиу Болсонару», — пишет The Guardian.

В конце сентября представители предвыборного штаба Лулы обвинили Трампа в желании «колонизировать» Бразилию путем вмешательства в президентские выборы, чтобы завладеть ее природными ресурсами. Чуть ранее 31 член Демократической партии в Конгрессе США раскритиковал Белый дом за «очевидную попытку вмешательства и потенциального подрыва» избирательного процесса в Бразилии.

Тем не менее, Трамп уже заверил журналистов, что будет «очень внимательно» следить за голосованием, пишет El País.