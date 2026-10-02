Проект федерального бюджета на 2027—2029 годы в целом решает основные задачи, которые сегодня стоят перед государством. Об этом RTVI заявил глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, депутат от «Новых людей» Станислав Дружинин.

«В нем обеспечены социальные обязательства перед гражданами и одновременно заложены значительные ресурсы на развитие экономики, инфраструктуры и технологическое лидерство», — подчеркнул он.

Депутат обратил внимание на конкретные примеры. Так, по его словам, более 10 трлн рублей на три года предусмотрено на так называемый «детский бюджет», увеличиваются МРОТ и прожиточный минимум, индексируются пенсии и социальные выплаты. В 2027 году на здравоохранение с учетом федерального бюджета и средств ФОМС будет направлено более 7 трлн рублей.

Одновременно государство сохраняет серьезный объем инвестиций в развитие, продолжил Дружинин. Около 19 трлн рублей на три года предусмотрено на национальные проекты, 6,4 трлн — на технологическое лидерство и инфраструктуру, более 4,4 трлн — на дорожное хозяйство, существенные ресурсы направляются и на развитие регионов, рассказал глава комитета.

«При этом я бы не воспринимал проект бюджета как окончательную точку. Его еще предстоит внимательно разбирать. Важно посмотреть, насколько эффективно будут работать заложенные механизмы, где можно получить больший эффект от уже предусмотренных средств и какие решения позволят дополнительно укрепить доходную часть бюджета без увеличения нагрузки на граждан и бизнес», — заявил собеседник RTVI.

Для комитета по малому и среднему предпринимательству «принципиально важно, чтобы бюджетная политика одновременно поддерживала предпринимательскую активность и развитие российского производства», подчеркнул Дружинин.

Компании должны иметь возможность инвестировать, расширять производство, создавать рабочие места и конкурировать на внутреннем рынке, отметил парламентарий.