В новом созыве комитет Госдумы по малому и среднему предпринимательству продолжит работу над тем, чтобы условия для предпринимательства становились более понятными и предсказуемыми. Об этом корреспонденту RTVI сообщил его глава, депутат ГД от «Новых людей» Станислав Дружинин.

«При этом важно не просто принимать новые меры поддержки, а постоянно донастраивать существующие механизмы с учетом того, как они работают на практике», — заявил он.

В этой связи он отметил одно из ключевых направлений — административную нагрузку.

«Для бизнеса принципиально важно понимать правила работы и иметь возможность планировать развитие на несколько лет вперед. Поэтому комитет будет внимательно смотреть на новые требования, проверки, отчетность и согласования, искать избыточные барьеры и развивать принцип презумпции добросовестности предпринимателя», — подчеркнул парламентарий.

Не менее важный вопрос — это возможности для роста, продолжил глава комитета.

«МСП уже сегодня участвует в крупных государственных и корпоративных закупках, и этот механизм необходимо развивать дальше. Важно, чтобы небольшие компании могли становиться поставщиками крупных заказчиков, масштабировать производство, привлекать инвестиции и переходить на следующий уровень развития», — заявил он.

При этом комитет будет продолжать работу непосредственно с предпринимателями, заверил Дружинин.

«Именно через такой диалог можно увидеть, где принятые нормы дают необходимый результат, а где требуется дополнительная настройка. Поэтому обратная связь бизнеса должна учитываться не только при подготовке законопроектов, но и после их принятия», — подчеркнул депутат Госдумы.

В конечном счете задача комитета заключается в том, чтобы последовательно улучшать предпринимательский климат: убирать действительно лишние ограничения, расширять возможности для роста компаний и делать уже существующие инструменты поддержки более эффективными, заключил собеседник RTVI.