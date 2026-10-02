Работа комитета Госдумы по охране здоровья будет направлена на обеспечение качественной и доступной медицинской помощи. Об этом корреспонденту RTVI заявил его глава, депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сысоев.

«Приоритет — это здоровье нации. Нужно обеспечить гражданам качественную, доступную медицинскую помощь и повысить удовлетворенность людей ее качеством», — сказал он.

Одна из важнейших задач — кадровое обеспечение системы здравоохранения, и в прошлом созыве парламент провел большую работу в этом направлении, депутаты намерены ее продолжить.

«Этот вопрос находится у нас на парламентском контроле. На повестке комитета также внедрение новой системы оплаты труда врачей и младшего медицинского персонала», — сообщил собеседник RTVI.

Также в фокусе комитета будет находиться финансовая устойчивость системы здравоохранения, парламентарии намерены тщательно работать над проектом федерального бюджета на 2027—2029 годы, внесенным правительством на этой неделе.

«Правительство услышало депутатов: мы видим увеличение расходов на здравоохранение и в федеральном бюджете, и в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Это дополнительные возможности для финансирования медицинских учреждений, профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и лекарственного обеспечения. Важно, чтобы и в регионах бюджеты были сбалансированы, а средств хватало на выполнение территориальных программ государственных гарантий», — подчеркнул Сысоев.

Глава профильного комитета выделил еще одно ключевое направление работы — модернизация первичного звена здравоохранения.

«В стране должны появляться новые фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, а поликлиники — обновляться», — подчеркнул он.

Вместе с этим комитет будет осуществлять контроль за эффективностью расходования бюджетных средств на строительство объектов здравоохранения, недопущение долгостроев, предупредил Сысоев.

«Затягивание строительства больниц, поликлиник, ФАПов и перинатальных центров напрямую влияет на качество жизни, здоровье и безопасность граждан. Поэтому будем очень жестко спрашивать с должностных лиц за нарушение сроков ввода медицинских учреждений, на которые выделены деньги», — заявил он.

Кроме того, рассказал парламентарий, крайне важно также вести работу по информированию граждан о необходимости регулярной диспансеризации и медицинских осмотров, ведь именно благодаря им можно выявить заболевание на ранних стадиях, вовремя вмешаться, помочь человеку поправить здоровье и продлить его трудоспособный возраст.

Отдельное направление работы комитета Госдумы — медицинская реабилитация участников и ветеранов СВО, членов их семей. Эта тема находится на особом контроле, сказал депутат.

Также, продолжил Сысоев, очень актуальной остается проблема большой бюрократической нагрузки на медицинских работников, когда они буквально тонут в бумагах вместо того, чтобы лечить пациентов.

«Немаловажна и поддержка, и развитие медицинской науки: уже принят закон о статусе национальных медицинских исследовательских центров, и в рамках парламентского контроля будем смотреть, как он работает на практике», — рассказал депутат.

Комитет Госдумы также намерен заниматься вопросами реализации национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь», «Семья», «Новые технологии сбережения здоровья», заявил Сысоев.

«Заложенные в них показатели должны выполняться в срок. Самое важное — чтобы у человека была возможность вовремя записаться к врачу, попасть к узкому специалисту, а не ждать месяцами», — пояснил он.

Особое внимание комитет уделит старшему поколению, его активному долголетию. Люди, которые всю свою трудовую жизнь отдали на благо России, должны получать необходимую поддержку государства и всей системы здравоохранения, подчеркнул Сысоев.