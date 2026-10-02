Глава Администрации президента Узбекистана встретилась с американским лидером на фоне переговоров с представителями властей США, международных организаций и крупного бизнеса.

Руководитель Администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева встретилась с президентом США Дональдом Трампом. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Во время встречи Мирзиёева передала американскому лидеру приветствия и наилучшие пожелания от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

В сентябре в ходе визита в Нью-Йорк глава Администрации президента Узбекистана провела переговоры с представителями американских государственных структур, международных организаций и крупных компаний. По итогам встреч стороны достигли ряда договоренностей в сферах цифровых технологий и искусственного интеллекта, инвестиций, торговли, международного сотрудничества и социальных проектов.

Кроме того, Мирзиёева выступила на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и встретилась с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем.

Ранее в Нью-Йорке она также провела встречу с руководством американской инвестиционной компании BlackRock. Стороны обсудили создание Ташкентского международного финансового центра, запуск которого запланирован на 2027 год. По словам Мирзиёевой, BlackRock участвует в разработке концепции и проработке структуры будущего центра.