Международная сеть оптовых магазинов Metro AG прекратит работу в Казахстане к концу марта 2027 года. Компания закроет шесть торговых центров формата cash & carry и службу доставки. Решение затронет около 650 сотрудников.

Как сообщили в компании 2 октября, закрытие будет проходить поэтапно. Metro пообещала оказать сотрудникам поддержку при увольнении в соответствии с трудовым законодательством Казахстана.

Немецкая сеть вышла на казахстанский рынок в октябре 2009 года. Ее бизнес был ориентирован прежде всего на гостиницы, рестораны, предприятия общественного питания и независимые розничные магазины.

В Metro объяснили уход тем, что, несмотря на усилия местной команды, инвестиции в инфраструктуру и развитие сотрудничества с поставщиками, компании не удалось создать устойчивую основу для дальнейшего роста. Среди факторов, осложнивших работу, в компании отметили географическую распределенность клиентской базы.

Уход из Казахстана совпал по времени с изменениями в российском бизнесе Metro. 28 сентября 2026 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов ритейлера во временное управление АО «УК Торг РУС». В результате Metro AG утратила операционный контроль над своей российской дочерней компанией, хотя формально право собственности на нее сохранилось. Руководителем структуры, получившей управление, стал Йоханнес Толай, генеральный директор российского подразделения Metro.

При этом в компании не связывают решение о закрытии казахстанского бизнеса с ситуацией в России. Уход из Казахстана объясняется оценкой долгосрочных перспектив местного подразделения. По итогам 2024/25 финансового года выручка Metro AG составила 32,4 млрд евро. Группа продолжает работать более чем в 30 странах, однако закрытие казахстанской сети и потеря операционного контроля над российским подразделением меняют формат ее присутствия на постсоветском пространстве.