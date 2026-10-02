Следственный комитет России возбудил уголовное дело по заявлению основателя «Царьграда» Константина Малофеева об изъятии его денег в США. По версии ведомства, средства впоследствии использовали для финансирования ВСУ. Об этом 2 октября сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, передает «Интерфакс».

Дело расследует Главное следственное управление СК. Российское ведомство считает незаконным арест средств предпринимателя в американских финансовых учреждениях и устанавливает должностных лиц, причастных к принятию решений об их изъятии.

«Присвоенные средства в дальнейшем были использованы для финансирования ВСУ», — заявила Петренко.

Сам Малофеев оценивает изъятые средства в $10 млн. По его словам, половина этой суммы была передана украинской стороне для финансирования армии. Как сообщает Business FM, предприниматель возлагает ответственность на группу лиц, связанную с бывшим президентом США Джо Байденом.

История с американскими активами предпринимателя началась задолго до нынешнего сообщения СК. В 2023 году власти США объявили о направлении конфискованных средств Малофеева на помощь Украине. В документах американского Минюста фигурировала сумма около $5,4 млн, а назначением перевода называлось восстановление страны.

В опубликованной в феврале 2023 года справке Минюста США говорится, что передачу конфискованных по суду денег Госдепартаменту санкционировали для поддержки восстановления Украины. В мае того же года генпрокурор Меррик Гарланд сообщил о первом таком переводе российских активов и заявил, что он не станет последним.

«Санкции США запрещают Малофееву оплачивать или получать услуги американских граждан, а также совершать сделки со своим имуществом в США. Однако, по версии обвинения, он систематически нарушал эти ограничения на протяжении многих лет после их введения», — заявил в 2022 году тогдашний прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс, комментируя предъявленные предпринимателю обвинения.

Согласно материалам Минюста США, Малофеев и его предполагаемые сообщники пытались перевести инвестицию в американском банке деловому партнеру в Греции вопреки ограничениям на распоряжение активами предпринимателя.

Вашингтон сообщал о передаче около $5,4 млн на восстановление Украины еще в 2023 году. Теперь СК расследует предполагаемое использование этих средств для финансирования ВСУ.