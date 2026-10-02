Минфин США 1 октября ввел санкции против платежной сети A7, признав ее «значимой транснациональной преступной организацией». По версии ведомства, связанную с Россией инфраструктуру использовали для обхода ограничений Иран, Корпус стражей исламской революции и поддерживаемые Тегераном группировки. Решение опубликовано на сайте американского Минфина.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) включило сеть A7 в санкционный список как «значимую транснациональную преступную организацию». Решение предусматривает блокировку ее имущества в американской юрисдикции и запрет соответствующих операций для американских лиц.

Одновременно финансовая разведка FinCEN предложила запретить переводы с участием зарубежных посредников сети. Эта мера пока проходит процедуру обсуждения. Финансовым учреждениям также направили рекомендации по выявлению связанных с A7 операций.

По версии американского Минфина, компании-посредники маскировали подсанкционные платежи под обычную торговую деятельность. Ведомство заявило, что их услугами пользовались иранские структуры, включая Корпус стражей исламской революции. FinCEN оценила объем операций посредников с января 2025-го по июнь 2026 года более чем в $17 млрд.

Платформа международных платежей A7 была запущена в 2024 году. Она связана с предпринимателем Иланом Шором и Промсвязьбанком и предлагает сопровождение трансграничных расчетов. Основными валютами платежей заявлены юани, доллары, евро и дирхамы ОАЭ.

В инфраструктуру проекта входит A7A5 — цифровой актив, стоимость которого привязана к рублю. Его выпускает зарегистрированная в Кыргызстане компания Old Vector. В августе 2025 года США уже ввели санкции против A7 и связанных с ней организаций; нынешнее решение расширяет охват ограничений.

Аналитики Elliptic в январе 2026 года оценили совокупную стоимость переводов A7A5 более чем в $100 млрд. Показатель отражает общий оборот токена в блокчейне и не означает, что эта сумма была перечислена Ирану.

После введения санкций Евросоюза в июле 2025 года A7 сообщала РБК, что продолжает работать в штатном режиме, а сервисы доступны клиентам без изменений. RTVI направил компании запрос о последствиях новых американских ограничений. На момент публикации ответ не поступил.