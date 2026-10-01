Новый «железный занавес» пытается создать западное сообщество, а не Москва, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай». Сообщения о национализации активов европейских компаний президент назвал «ложью и провокацией», а разваливать Евросоюз, по его словам, не нужно — «они сами развалятся».

В Евросоюзе отдельным странам запрещают поддерживать отношения с Россией, считает Путин.

«Мы готовы начать диалог с ЕС или отдельными европейскими странами без предварительных условий, но и с их стороны не должно быть предварительных условий», — сказал он.

Россия, по его словам, ничего не забирает, не крадет и не национализирует. Передачу иностранных компаний под внешнее управление он назвал «условиями для ответа на возможную национализацию российских предприятий на Западе»: в таком случае Москва «может действовать зеркально». При благоприятном сценарии европейские компании смогут вернуть свои активы, добавил президент.

17 сентября Путин подписал указ о передаче во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент» российских активов «Ашан», Nestle, FM Logistic и сети «Лемана Про» (бывшая Leroy Merlin). После выхода указа Путина лидеры «Национального объединения» Марин Ле Пен и Жордан Барделла выпустили заявление, в котором назвали решение российских властей «враждебным актом против интересов Франции и стран Европы». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отметил, что Москва не считает угрозой Франции и Европе решение по «Ашану».

Тему Евросоюза глава государства развил, отвечая итальянскому журналисту: по данным «Фонтанки», он обратил внимание на госдолг Италии и дефицит ее бюджета. «Да не надо, они сами развалятся», — ответил Путин модератору дискуссии Федору Лукьянову, предложившему «поразваливать» ЕС.

Ядерные силы России, по словам президента, на 98% состоят из современных систем, и такого уровня современности нет ни у одной другой страны. Из договоров о сдерживании гонки вооружений, добавил Путин, под разными предлогами выходила не РФ, а США.

Москва продолжает предлагать Вашингтону вернуться к переговорам о стратегической стабильности, но ответа нет, сказал российский лидер.

«Если действующая администрация США захочет это сделать, мы готовы возобновить диалог хоть завтра», — заявил он.

При этом Россия не то чтобы «кровно заинтересована» в таком диалоге, оговорился президент, слова которого приводит «Коммерсантъ». «На нет — и суда нет», — добавил он.

Атаки Киева по российским НПЗ, по оценке Путина, обошлись стране примерно в 1% ВВП, сообщает «Интерфакс». «Украина частично достигла своих целей, нанеся удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, Россия ответила тем же», — приводят слова президента «Ведомости».

Предложения прекратить удары по украинским судам в обмен на остановку атак на НПЗ Москва отвергнет, заявил глава государства. «Как же наша дизелька попадет на мировой рынок при сохранении санкций? Да никак. А мы в ответ на это должны будем прекращать удары по чувствительным для них объектам в экономическом смысле. Согласитесь, что это выглядит нелепо просто», — пояснил он.

На попытки захвата российских судов, по данным «Интерфакса», Россия ответит зеркально, причем в выгодных для себя регионах Мирового океана.

Поставки оружия Украине у Москвы озабоченности не вызывают, в отличие от технического содействия западных специалистов и космической разведки при ударах вглубь России, указал Путин.

«Я не говорю, что мы завтра собираемся наносить удары по территории и по предприятиям тех стран, которые поставляют оружие на Украину. Но это угроза, которую мы должны четко для себя понимать, оценивать и иметь в виду», — сказал президент.

Затронул он и тему агрессии. «События, происходящие на Украине, — это тоже агрессия коллективного Запада против России, только руками украинского националистического режима <…> А мы против любой агрессии», — заявил Путин, слова которого приводят «Ведомости». Он выразил надежду, что Ормузский пролив будет открыт, а санкции с Ирана — сняты.

Российское предложение вывезти из Ирана обогащенный уран, по словам президента, по-прежнему «на столе». Сначала его поддержали Иран, США и Израиль, но затем Вашингтон настоял на вывозе только на свою территорию, после чего Тегеран тоже ужесточил позицию, передает «Интерфакс».

Путин поддержал идею трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом, но для нее «нужна повестка дня». С главой Белого дома, отметил он, у него довольно добрые многолетние отношения, и он благодарен американскому лидеру за усилия по урегулированию на Украине.

Отвечая на вопрос, смутил ли его визит украинского коллеги Владимира Зеленского в Белград, Путин сказал: «Это девушек что-то смущает, а нас ничего не смущает, мы политикой занимаемся».

На вопрос, пользуется ли он чат-ботами и нейросетями, глава государства ответил: «Я пользуюсь администрацией президента Российской Федерации, которая пользуется всем, до чего додумалось человечество».