Из-за реализации проекта «Маршрут Трампа» — транспортного и энергетического коридора, соединяющего Азербайджан и Турцию через армянскую территорию, — в Армении могут появиться американские ЧВК, разведывательная и другая инфраструктура. Об этом предупредил замсекретаря Совбеза России Алексей Шевцов.

Он пояснил, что в рамках своих договоренностей с Вашингтоном Ереван препоручит американской стороне обеспечение безопасности на всем протяжении «Маршрута Трампа» в Армении — то есть на всем мегринском участке бывшей Закавказской железной дороги.

В результате объекты американской разведки и другая инфраструктура могут появиться «буквально в нескольких сотнях метров от границы с Ираном».

«Это закономерно ставит под вопрос безопасность всего маршрута и перевозок по нему», — указал Шевцов.

Он напомнил о текущих действиях США на Ближнем Востоке, «включая недавние попытки „закрыть“ Ормузский пролив». С учетом всех этих факторов «надежность будущего транспортного коридора выглядит весьма сомнительно», заключил замсекретаря Совбеза.

«Фактически в Армении в полном соответствии с классическими постколониальными моделями учреждается очередное „государство в государстве“, которых на территории бывших советских республик западниками в свое время было создано немало», — заявил он.

Шевцов отметил, что по условиям рамочного соглашения, которое сейчас проходит ратификацию в Армении, «Маршрут Трампа» будет в течение 49 лет контролироваться и эксплуатироваться американской компанией. При этом у США будет доля в 74%, тогда как у Армении — только 26%.

«То есть у Еревана точно не будет контрольного пакета, возможно — будет блокирующий, но пока нет утвержденного устава компании, точно ничего сказать нельзя», — поделился опасениями Шевцов.

Вместе с тем уже точно известно, что компания-подрядчик получит исключительные права на использование земли, а все споры по соглашению будут решаться по законам США и штата Нью-Йорк.

«Это подразумевает, что американцы смогут в дальнейшем „фильтровать“ грузы, проходящие по контролируемому ими участку маршрута. Грубо говоря, отказаться предоставлять свои услуги в том или ином случае», — сделал вывод Шевцов.

По его мнению, это могут оформить как «санкционный» запрет оператору маршрута и американским компаниям сотрудничать с теми или иными участниками рынка.