Законопроект о взаимодействии искусственного и естественного интеллекта станет одним из приоритетов работы Госдумы. Об этом RTVI заявил глава комитета ГД по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству Павел Крашенинников.

«Хотелось бы до конца сессии рассмотреть вопрос, связанный с взаимодействием искусственного и естественного интеллекта. Потому что проблемы возникают: искусственный интеллект живет и разрастается», — сказал он.

Законопроект предполагает защиту авторских прав.

Сейчас естественный интеллект регулируется Гражданским кодексом РФ, а ИИ — новым законом об искусственном интеллекте, однако взаимодействие между этими законами пока отсутствует, пояснил парламентарий.

При этом Крашенинников затруднился назвать сроки внесения законопроекта в Госдуму.

«Рабочая группа работает, когда может быть вынесен. Просто так вносить ради пиара не хочется. Есть разные позиции тяжелые», — рассказал собеседник RTVI.

Еще один приоритет в работе комитета на осеннюю сессию — работа над проектом федерального бюджета на 2027—2029 годы, заявил депутат.

«Осенняя сессия — это страда бюджетная, поэтому, конечно, основная часть сил будет на это потрачена, и правильно», — сказал Крашенинников.

Глава профильного комитета также не исключил внесения в Госдуму законопроектов по итогам прошедших в сентябре выборов депутатов нынешнего, девятого созыва.

«Понятно, что какие-то есть организационные вопросы, политических я не вижу проблем. Будем ждать анализа [хода кампании]. Если будут проекты — будем смотреть», — сообщил парламентарий.