Новые условия семейной ипотеки, вступившие в силу 1 октября, могут сократить число заемщиков и ударить по жилищному строительству, считают опрошенные RTVI экономисты.

С 1 октября ставка по программе зависит от числа детей и региона. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях она составляет от 4% до 12%, в остальных регионах — от 2% до 10%. Срок субсидирования ограничен 15 годами, сообщал Минфин. До этого кредит выдавали под 6% по всей стране.

«Это практически блокирующая мера по семейной ипотеке. Семейная ипотека практически приказывает долго жить», — сказал RTVI экономист Николай Кульбака. Рынок недвижимости, по его прогнозу, «еще сильнее просядет».

Президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой назвал ситуацию «двоякой». По его словам, в прежнем виде программа в какой-то момент утратила смысл, поскольку «уравняли в правах и многодетные семьи, и семьи с двумя детьми».

«По сути, государство в значительной степени спонсировало рождение первого и второго ребенка, что с точки зрения развития демографии мало на что влияет», — пояснил он.

Поэтому преференции для многодетных Косой считает положительным шагом, который «вернет ипотеке определенную демографическую функцию».

Плохая новость, по его словам, в том, что «у бюджета явно сейчас недостаточно средств для того, чтобы всерьез поддерживать ипотеку».

«Россия по-прежнему не только не догнала западные страны, но проиграла тому же Китаю в гонке за квадратными метрами. У нас просто существует физическая нехватка жилья, которая сильно влияет на качество жизни людей», — сказал эксперт.

Увеличить жилые площади сейчас может только льготная ипотека, считает он, но даже кредит под 10% льготным, по его словам, назвать сложно.

«Если мы посчитаем стоимость жилья и пересчитаем, кто попадает под эту ипотеку, то мы понимаем, что у нас вообще мало кто из заемщиков сможет получить семейную ипотеку», — добавил Косой.

У этого, по его оценке, три негативных последствия. Первое — люди не смогут купить жилье. Второе — ослабнет поддержка потребления. «Нам нужно греть внутренний спрос для того, чтобы страна развивалась. А покупка жилья является очень мощным стимулом для увеличения потребления населением», — пояснил собеседник RTVI.

Третье — пострадает жилищное строительство. Объемы запуска новых проектов уже падают и, если ничего не изменится, продолжат снижаться в 2027—2028 годах, ожидает Косой.

«Поэтому тех рекордов, которые мы били в 2023—2024 годах, мы больше в ближайшие годы не увидим, что плохо и для людей, и для экономики страны», — заключил он.

Вице-премьер Марат Хуснуллин объяснил журналистам, что изменения условий выдачи семейной ипотеки нужны, чтобы снизить нагрузку на бюджет и сделать программу «более целевой». «Не простые, но необходимые изменения. Поэтому будем смотреть, как это повлияет в целом на рынки», — сказал он, допустив, что при необходимости механизм донастроят.

О росте тарифов ЖКХ и проезде в поездах

Также с 1 октября коммунальные платежи в среднем по стране выросли на 9,9%, пишет «Интерфакс». Предельный рост установлен в диапазоне от 8% в Хакасии и на Чукотке до 22% в Ставропольском крае. В Москве он составит до 15%, в Дагестане — 19,7%.

По мнению Косого, во многих регионах это приведет к росту неплатежей: он напомнил, как несколько лет назад в республиках Северного Кавказа списывали безнадежные долги. «Падение дисциплины оплаты жилищно-коммунального хозяйства ни к чему хорошему не приведет», — отметил он.

Столицу, как считает специалист, это не затронет. «Все-таки Москва достаточно обеспеченный регион. Но целый ряд других регионов — да, там может сложиться кризис неплатежей в этой сфере», — сказал эксперт.

Кульбака тоже не сомневается, что неплатежи вырастут. «Но они больше растут не в связи с ростом цен, хотя и поэтому тоже, а в связи с разрывом между доходами людей и ценой ЖКХ», — пояснил он.

Денег на поддержание инфраструктуры, по его словам, «и сейчас, в общем-то, не очень хватает». «Вообще, проблема в том, что сейчас в принципе ЖКХ в основном существует за счет легкого текущего ремонта», — добавил экономист.

Кроме того, на 9,2% подорожал проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования, а также перевозка багажа.

Косой не ждет, что люди чаще будут ездить на личных машинах: стоимость владения и обслуживания автомобиля, по его прогнозу, будет расти быстрее тарифов на междугородний транспорт.

«Да, это неприятно, это может несколько снизить подвижность населения, во всяком случае для наиболее необеспеченных слоев населения», — сказал он.

Обеспеченные люди плацкартом и так почти не пользовались, поэтому на структуру спроса на транспортные услуги повышение «никак не повлияет», считает Косой. Кульбака тоже сомневается, что пассажиры пересядут на машины или каршеринг: «Это разные сегменты».