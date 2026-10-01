Генсек НАТО Марк Рютте поддержал публичное возложение ответственности на Россию за враждебные действия, когда союзники уверены или почти уверены в ее причастности. Он заявил об этом 29 сентября на пресс-конференции с премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкявичюсом.

Рютте сослался на выступление верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами альянса:

«Когда вы уверены, что это россияне, или почти уверены, что это россияне, возлагайте ответственность на россиян», — сообщил Генсек НАТО.

В качестве успешного примера он привел Эстонию, которая в тот день обвинила российские спецслужбы в организации поджога оборонного предприятия. Генсек приветствовал решение Таллина.

Рютте также призвал союзников передавать имеющуюся информацию НАТО и военному командованию, чтобы альянс располагал полной картиной происходящего. Он подчеркнул, что ответные действия не всегда будут публичными или симметричными.

Заявление прозвучало в ответ на вопрос журналиста AFP: можно ли считать предполагаемую российскую кампанию неудачной, если поджоги и нарушения работы инфраструктуры вызывают тревогу в Европе. Рютте признал, что такие действия способны причинять ущерб, но заявил о наличии у НАТО инструментов реагирования. Он призвал сохранять спокойствие, укреплять оборону и продолжать помощь Украине.

Поводом для заявления Эстонии стал поджог помещений компании Milrem Robotics в Таллине в ночь на 15 августа. По подозрению в его совершении задержали трех граждан Латвии, которых 17—18 сентября передали Эстонии. Глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил, что диверсию могли организовать по заказу российских спецслужб. При этом, по данным Reuters, Таллин не обнародовал доказательства, на которых основан этот вывод, сославшись на конфиденциальность работы спецслужб.

Кремль отверг обвинения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их безосновательными и не имеющими отношения к действительности.