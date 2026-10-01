Международное агентство World Center of Baby, основанное выходцами из Украины, после объявления о финансовых проблемах оставило клиентов и суррогатных матерей без обещанной поддержки, говорится в расследовании OCCRP и его партнеров. Одна из участниц программы — украинка, вынашивавшая ребенка для мужчины из Великобритании, — умерла в Албании на восьмом месяце беременности.

World Center of Baby предлагало организовать весь процесс: подобрать суррогатную мать, обеспечить медицинское сопровождение и оформить документы. Агентство рекламировало программы в Украине, Албании, Грузии, на Кипре и в Мексике. Стоимость некоторых пакетов превышала $100 тысяч.

В феврале 2026 года клиентам сообщили о банкротстве американской World Center Group Corp., через которую оформлялись отношения с агентством. Однако журналисты не обнаружили соответствующего заявления в федеральных судах США. Будущие родители рассказывали, что перестали получать информацию о дальнейших действиях компании, а женщины — предусмотренные программой выплаты.

Украинку, историю которой восстановили авторы расследования, в публикации называют Яной — имя изменено по просьбе семьи. У нее остался ребенок в Украине. По словам близких, заработанные на суррогатном материнстве деньги она собиралась потратить на покупку дома и развитие своего дела.

К февралю выплаты через агентство прекратились, рассказал ее партнер. Связь с медицинским координатором практически оборвалась. Будущий отец стал оплачивать расходы напрямую, включая обследования и квартиру в Тиране.

22 апреля Яну нашли мертвой в этой квартире. Перед смертью она жаловалась партнеру на сильную головную боль. Полицию вызвали после того, как родственники не смогли с ней связаться. В свидетельстве указана «внезапная смерть».

Другая украинская участница программы, которую журналисты называют Марией, родила близнецов для бразильской пары — Роберты и Фелипе Мартинс. По словам супругов, деньги, перечисленные агентству для расчетов с женщиной, до нее не дошли. Родителям пришлось занимать у родственников и платить повторно, уже напрямую суррогатной матери. Оставшуюся задолженность они договорились погашать частями.

Некоторые клиенты обратились в суд. Британская пара потребовала возврата более $87 тысяч: согласно иску, оплаченные услуги она не получила. Супруги из Калифорнии, перечислившие агентству свыше $100 тысяч, также добиваются возврата денег через юриста.

Последствия закрытия затронули и хранение эмбрионов. Бывшая руководительница киевской клиники Alice Ирина Миронова рассказала NGL.media, что после прекращения работы учреждения за собственные средства арендует помещение для оборудования с биоматериалом бывших клиентов.

Украинский бизнесмен Владислав Наточий, которого журналисты представляли основателем и руководителем World Center of Baby, признал финансовый и операционный кризис. Он выразил сожаление о трудностях клиентов, суррогатных матерей и сотрудников, но отверг обвинения в мошенничестве, хищении средств и намеренном причинении вреда.