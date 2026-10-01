Длительные космические полеты увеличивают риск перелома шейки бедра, следует из анализа медицинских записей сотен американских астронавтов. Отчет об исследовании опубликован в журнале Mayo Clinic Proceedings.

NASA и другие космические агентства планируют в будущем проведение долговременных космических миссий с продолжительностью более 6 месяцев, с перспективой длительных экспедиций на Луну и к Марсу. Однако длительные космические полеты представляют серьезную угрозу для здоровья астронавтов.

Одним из негативных воздействий космоса на человека является снижение костной массы, связанное с длительным пребыванием в невесомости и отсутствием нагрузки на скелет. Еще эксперименты на станции «Мир» показали, что за месяц космонавт теряет в среднем 1% костной массы в области спины и 1,5% в области бедер.

Ученые из Космического центра имени Джонсона (NASA) решили выяснить, как кратковременные и долговременные космические полеты влияют на риски получить перелом бедра у астронавтов.

По словам автора работы Джин Сибонги, после приземления и восстановления астронавты не ощущают эффекта потери костной массы и часто возвращаются к прежним физическим нагрузкам, несмотря на изменения в скелете.

Для исследования ученые подняли медицинские записи 379 летавших американских астронавтов, в том числе женщин, и проанализировали, сколько и какие переломы они получали в последующие после полетов годы.

Ученые не увидели прямой связи между полетами и ростом числа переломов. Однако оказалось, что именно шейку бедра чаще ломали астронавты, чьи экспедиции длились более 90 суток.

«Частота переломов бедра после долговременных полетов соответствовала частоте переломов у „неастронавтов“, которые были на 8-16,5 года старше. Для всех других частей скелета частота переломов была сравнима с частотой после длительных полетов и коротких полетов», — говорится в исследовании.

«В совокупности обнаружение переломов бедра в более раннем, чем ожидалось, возрасте после длительного космического полета является клиническим доказательством того, что вызванная космическим полетом потеря костной массы может привести к реальным долгосрочным последствиям в виде переломов, которые следует соответствующим образом учитывать», — пояснил автор сопроводительной редакционной статьи Моше Герцулин.

По словам ученых, полученные данные необходимо учитывать при планировании долгосрочных космических экспедиций, в том числе к Марсу и обратно, а также при длительной адаптации астронавтов на Земле