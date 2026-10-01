Налог на покупку для товаров из-за рубежа, которые продаются на маркетплейсах, приведет к росту цен для граждан, заявил RTVI сенатор Айрат Гибатдинов.

«Иногда получается, что решение вроде бы правильное и логичное, но не учитывает нюансы, которые могут не позволить достичь нужных целей, а наоборот, приведут к сложностям», — предупредил он.

Сенатор обратил внимание на то, что в проекте федерального бюджета Минфин предлагает с 1 января 2027 года ввести НДС по стандартной ставке 22% на товары, которые покупаются в рамках трансграничной онлайн-торговли.

«То есть это прямой импорт из Китая, США и так далее. Если предложение примут, такие товары подорожают», — сказал парламентарий.

До сих пор они не облагались внутренним НДС, поэтому были дешевле российских аналогов — отечественные производители давно на это указывали, жалуясь на неравные конкурентные условия на маркетплейсах, отметил Гибатдинов.

При этом предполагается, что рассчитывать НДС и удерживать в пользу бюджета сумму из выплат продавцу будут сами площадки как налоговые агенты, продолжил он. Но понятно, что для продавца это будет дополнительный оборотный налог, и, если он не поднимет цену на размер ставки, его прибыль снизится, рассуждает сенатор.

«Для конечных покупателей все это, к сожалению, означает рост цен — минимум на сумму налога, продавцы обязательно заложат этот расход в цену. Особенно заметно подорожают мелкие покупки. Проблема в том, что люди и так не шикуют в условиях роста цен на еду и ЖКХ, и маркетплейсы для многих — это возможность сэкономить, покупая недорогую электронику, одежду, товары для дома, запчасти. Там закупаются далеко не богачи, а люди с невысокими доходами, и введение НДС ударит именно по ним», — заявил собеседник RTVI.

Защита своих производителей — это хорошо, но если у покупателя дополнительных денег нет, он просто останется без покупки нужных ему вещей, это удар по малообеспеченным слоям населения, сказал Гибатдинов.

«Тем более велик риск того, что продавцы будут намеренно направлять свои товары через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с более мягкими налоговыми правилами, чтобы избежать уплаты российского НДС. У нас же с Беларусью, Казахстаном, Арменией, Киргизией единое экономическое пространство. То есть товарные потоки уйдут в льготный трансграничный сегмент соседних государств, а российский бюджет не получит ничего. Как это мы уже наблюдали после введения санкций с поставками морепродуктов из государств, у которых даже выходов к морям и океанам нет», — заключил он.

Введение НДС для онлайн-покупок товаров из-за рубежа и таможенного сбора с мелких посылок из-за границы принесут 100 млрд рублей дополнительных доходов ежегодно в 2027—2029 годы, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на следующую трехлетку.

Правительство предложило ввести таможенный сбор в 100 рублей за посылки на товары для личного потребления стоимостью до 200 евро, пересылаемые из-за рубежа по почте.