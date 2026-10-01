В Узбекистане проведут конкурс на передачу 11 профессиональных футбольных клубов в доверительное управление предпринимателям. В список вошли «Пахтакор», «Насаф», «Навбахор», «Нефтчи» и еще семь команд, сообщила Ассоциация футбола Узбекистана.

В доверительное управление планируют передать «Бунёдкор», «Бухоро», «Динамо», «Кызылкум», «Навбахор», «Насаф», «Нефтчи», «Локомотив», «Машъал», АГМК и «Пахтакор».

По условиям конкурса, предприниматель или группа бизнесменов должны будут ежегодно направлять на содержание клуба спонсорские средства в размере не менее 20% его совокупных расходов.

Для инвесторов предусмотрены налоговые и финансовые льготы. В частности, при расчете налога на прибыль компании смогут уменьшать налогооблагаемую прибыль на сумму спонсорской помощи клубу. Размер такого вычета не сможет превышать 10% налогооблагаемой прибыли.

Футболистов переданных в управление клубов освободят от налога на доходы физических лиц. Социальный налог для них установят на уровне 1%.

Предприниматели также смогут получать банковские кредиты на покупку клубов, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт спортивной инфраструктуры. Займы будут предоставляться на срок до пяти лет с льготным периодом в один год по ставке 14% годовых. Для получения кредита потребуются ликвидное залоговое обеспечение и перспективный бизнес-план. При этом здания, сооружения и земельные участки, числящиеся на балансе клуба, нельзя будет использовать в качестве залога.

Еще одной мерой поддержки станет скидка 50% на рекламу товаров и услуг компаний, управляющих клубами, на центральных и региональных телеканалах Национальной телерадиокомпании Узбекистана во время спортивных трансляций.

Передача клубов бизнесу является частью реформы системы финансирования профессионального футбола. С 2026 года команды Суперлиги впервые получают прямое финансирование из государственного бюджета. Каждому из 16 клубов в этом году предусмотрено по 35 млрд сумов, в 2027 году — по 30 млрд, а в 2028-м — по 25 млрд.

Власти ранее заявляли о намерении к 2030 году отказаться от государственного финансирования профессионального футбола и перевести клубы на рыночную модель.

Возможность приватизации футбольных клубов, находящихся на балансе государственных органов, была предусмотрена еще в 2023 году. В январе 2024-го на торги выставляли ташкентский «Пахтакор» вместе с земельным участком площадью 24,1 га. После критики со стороны общественности приватизацию клуба вместе с землей приостановили, писала Gazeta.Uz.

В Узбекистане объявят конкурс на передачу 11 профессиональных футбольных клубов в доверительное управление бизнесу. Предприниматели должны будут направлять на их содержание не менее 20% годовых расходов. Взамен инвесторам предоставят налоговые льготы, кредиты под 14% и другие меры поддержки.