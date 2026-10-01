Утром 30 сентября чуть не повторился сценарий теракта 11 сентября, но чудом все на самолете авиакомпании flydubai, летевшем из Дуба в Тель-Авив, остались живы. Сейчас идет расследование, а СМИ публикуют новые детали и подробности произошедшего на борту. Подробнее — в подборке RTVI.

Ynet:

Пассажиры самолета рассказали, что главный пилот, несмотря на полученные ранения, сумел открыть кабину и позволить нескольким людям проникнуть внутрь и нейтрализовать своего коллегу-террориста. Однако другие свидетели утверждали, что кабину открыли другие пилоты, используя код разблокировки.

Пока до конца неясно, каким именно предметом подозреваемый капитана. Первоначальное расследование инцидента указывает на то, что второй пилот ударил командира воздушного судна аварийным топориком, найденным в кабине, с намерением разбить окна самолета. Ранее сообщалось о перочинном ноже.

i24NEWS:

Израильские службы безопасности расследуют возможные связи нападавшего на самолете flydubai с Ираном или террористической организацией. Также они добиваются доступа к допросу оманца, проводимого Саудовской Аравией, однако Эр-Рияд отказывает.

Настаивать ли Израилю дальше на предоставлении доступа, зависит от информации, которую саудовцы предоставят в ходе допроса, сообщил источник в службах безопасности.

N12:

Генеральный прокурор ОАЭ распорядился создать специальную следственную группу, состоящую из квалифицированных сотрудников прокуратуры, для расследования инцидента, произошедшего на рейсе flydubai.

Команде поручено собрать информацию и доказательства, а также изучить характер инцидента, его обстоятельства, детали и мотивы. Среди прочего, будет рассмотрена возможность связи инцидента с террористической деятельностью или террористической целью, а также вопрос о том, предшествовало ли ему предварительное планирование.

Guardian:

Авиакомпания flydubai заявила, что ее рейсы в Израиль и обратно будут приостановлены на время проведения расследования, и призвала все стороны «воздержаться от преждевременных спекуляций, пока власти собирают факты».

В числе тех, кто спас рейс flydubai в Израиль, были пилот, которого уже назвали героем, сантехник и стоматолог.

The Times of Israel:

Согласно двум независимым сообщениям, антисемитские теории заговора, обвиняющие Израиль и евреев в попытке крушения рейса flydubai, распространились в интернете в течение нескольких минут после инцидента.