30 сентября самолет, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал бедствия и код о возможном захвате судна. В результате борт приземлился в Саудовской Аравии, а авиакомпания flydubai сообщила, что на борту подрались пилоты. Несмотря на это, израильские власти рассматривают версию попытки теракта с целью разбить самолет. Подробнее — в материале RTVI.

Сигнал о захвате

Утром 30 сентября самолет авиакомпании flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал бедствия. Сначала рейс FZ1073 отправил диспетчерам код 7700, означающий общую аварийную ситуацию или чрезвычайное происшествие на борту, а позже — 7500, подразумевающий захват или незаконное вмешательство (угон самолета).

Израильские ВВС подняли в небо истребители. В результате пассажирский самолет все же благополучно приземлился, но не в Израиле, а в Саудовской Аравии.

В авиакомпании сообщили, что вскоре из Дубая в Саудовскую Аравию будет отправлен самолет, а оттуда он продолжит свой путь в Израиль. Как отмечает N12, пассажирам было приказано оставаться на своих местах, из самолета вывели только пилотов. По информации израильского телеканала, когда саудовская полиция выводила их, они спорили между собой.

«Инцидент находится под контролем, и сейчас задействуются все средства для безопасного возвращения израильских пассажиров в Израиль», — заявили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Авиакомпания El Al предложила свою помощь в возвращении пассажиров в Израиль.

Драка в кабине и попытка теракта

После инцидента во flydubai подтвердили, что сигнал бедствия был активирован из-за драки между пилотами. Авиакомпания начала расследование произошедшего на рейсе FZ1073, пишет портал Ynet.

Израильские СМИ изначально передавали, что подрались пилоты российского и украинского происхождения, однако позже эта информация стала удаляться из новостных материалов.

«Версия драки двух пилотов, россиянина и украинца, окончательно отпадает. Напавший второй пилот — гражданин Омана. Капитан — гражданин ОАЭ», — подчеркивает 9 канал в своем телеграм-канале.

«Были моменты, когда мы были уверены, что это конец. Мы слышали крики, а затем увидели, как открылась дверь в кабину пилотов, и заметили внутри кровь. Мы поняли, что кто-то на борту ударил пилота перочинным ножом», — рассказал один из пассажиров.

Позже появились фотографии с борта, на которых одежда одного из пассажиров была перепачкана кровью. Также отмечалось, что на рейсе находились другие пилоты, летевшие в командировку.

«Израиль расследует инцидент как полноценный террористический акт. Похоже, что второй пилот неоднократно ударил ножом капитана. Как только нападение началось, нескольким членам экипажа и пассажирам удалось прорваться через дверь кабины и усмирить нападавшего», — написал израильский журналист Амит Сегал на своей странице в X.

Журналист N12 со ссылкой на высокопоставленного чиновника, также рассказал, что второго пилота сейчас допрашивают, а все данные все больше указывают на то, что «он намеревался захватить управление самолетом и разбить его вместе с пассажирами».

По словам Амита Сегала, власти подозревают, что пилот, причастный к нападению с ножом, прибыл из одной из стран Персидского залива.