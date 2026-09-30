Салат оливье с вареной колбасой по советскому рецепту обойдется россиянам в этом году в 730—770 рублей, подсчитал для Life.ru экономист Михаил Хачатурян. За год набор продуктов на это блюдо подорожал примерно на 18%, несмотря на снижение цены на картофель.

Эксперт исходил из расчета, что на салат понадобится полкило картошки (45 рублей), 200 г моркови (33 рубля), пять яиц (90 рублей), 400 г маринованных огурцов (80 рублей), банка консервированного горошка (67 рублей), 400 г вареной колбасы (320 рублей) и 250 г майонеза (135 рублей).

В сумме это дает 770 рублей. Но если рассчитывать на меньший объем салата, например, на четыре порции по 200 г, то можно сэкономить от 20 до 50 рублей, сказал Хачатурян.

Из перечисленного набора подешевел только картофель — примерно на четверть. Как пояснил экономист, это связано с хорошим урожаем и насыщением рынка.

Все остальные продукты подорожали на 10—35%. Больше всего прибавила в цене морковь (+35%). Эксперт объяснил это проблемами с хранением и перевозкой в отдельные периоды.

Горошек стал дороже на 20%, маринованные огурцы и яйца — на 15%, майонез — на 12%. Самый дорогой продукт в списке — вареная колбаса — прибавил в цене меньше остальных в процентном выражении (+10%).

Как отметил собеседник сайта, именно колбаса и майонез вместе составляют больше половины общей стоимости оливье.

Осенью 2025 года, по данным Хачатуряна, советский оливье (800 г) стоил 620 рублей. По подсчетам Финансового университета при правительстве России, стоимость салата составляла 701 рубль. В вузе отметили, что годом ранее, в 2024-м, тот же набор продуктов был дешевле на 100 рублей.

Однако «Парламентская газета» в ноябре 2024 года оценивала стоимость оливье с вареной колбасой в 414 рублей. Она писала, что это вдвое дороже, чем в 2023-м, когда 800 г оливье с колбасой обходился примерно в 205 рублей.

Таким образом, стоимость салата нынешней осенью (730 рублей за 800 г) выросла в 3,5 раза (на 256%) по сравнению с осенью 2023 года.