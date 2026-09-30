Администрация Дональда Трампа использовала средства Таможенно-пограничной службы США для финансирования телевизионных роликов, прославляющих президента. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседника WSJ, Трамп лично добивался запуска роликов и участвовал в их создании. Обычно Таможенно-пограничная служба размещает рекламу, связанную с миграцией, в том числе призывающую иностранцев, находящихся в США нелегально, самостоятельно покинуть страну. Новая кампания вышла далеко за пределы этой тематики.

В одном из видео президент идет по коридору под собственные обещания дать «последний бой» политическим противникам. Звучат призывы бороться с «глубинным государством», глобалистами и разжигателями войн.

Ролик почти повторяет рекламу президентской кампании Трампа 2024 года, однако теперь сопровождается пометкой «Оплачено правительством США». Его показывали, в частности, во время футбольных трансляций и программы Saturday Night Live.

Первоначально расходы на показ трех роликов оценивались примерно в $1,7 млн. Однако Associated Press приводит более свежие данные компании AdImpact: за семь дней на размещение рекламы потратили свыше $2,5 млн. Общая сумма, выделенная на кампанию, составляет $20 млн, сообщает агентство.

Сенаторы-демократы Пэтти Мюррей и Крис Мерфи 29 сентября направили главе Министерства внутренней безопасности Маркуэйну Маллину требование объяснить финансирование рекламы. Они запросили сведения о контрактах и участии ведомства в создании и показе роликов, установив срок для ответа в 48 часов. Сенаторы также потребовали немедленно снять рекламу с эфира и вернуть потраченные средства.

К критике присоединился лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн. Он заявил, что одобряет содержание роликов, но считает недопустимым оплачивать их за счет налогоплательщиков.

Белый дом отвергает политическую трактовку кампании. Представитель администрации объяснил, что ролики должны напоминать американцам о любви к своей стране и о том, почему ее стоит защищать. Министерство внутренней безопасности переадресовало вопросы журналистов к этому заявлению.

Общественная организация Public Citizen уже направила жалобы в Счетную палату США и Управление специального советника, потребовав проверить возможное нарушение ограничений на государственную пропаганду и закона Хэтча, регулирующего политическую деятельность федеральных служащих. В организации отдельно уточняют: сам президент не подпадает под действие закона Хэтча, однако он распространяется на сотрудников Белого дома, которые могли участвовать в подготовке рекламы.