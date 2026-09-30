Число безработных в Германии в сентябре с учетом сезонных колебаний увеличилось на 12 тыс. человек — аналитики ожидали прироста лишь на тысячу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Федеральное агентство по труду. Общее число безработных после сезонной корректировки достигло 3,01 млн.

Глава агентства Андреа Налес отметила, что традиционное осеннее оживление рынка труда в этом году началось вяло.

«Улучшение экономической ситуации пока не достигает рынка труда», — заявила она.

Без сезонной корректировки статистика выглядит иначе: в сентябре зарегистрировано 2,994 млн безработных — на 67 тыс. меньше, чем в августе, но на 40 тыс. больше, чем год назад. Таким образом, фактическое сокращение числа людей без работы оказалось недостаточным для обычного осеннего периода.

Разрыв между регионами остается значительным. В Бремене безработица составляет 11,2%, в Берлине — 10,4%. Самые низкие показатели зафиксированы в Баварии и Баден-Вюртемберге — 4,2% и 4,7% соответственно. При этом работодатели сообщили агентству о 660 тыс. открытых вакансий, на 30 тыс. больше, чем годом ранее.

О сохраняющейся осторожности работодателей свидетельствует и сентябрьский опрос института Ifo. Его барометр занятости немного вырос — с 94,8 до 95,1 пункта. Однако, по оценке руководителя исследований института Клауса Вольрабе, стабилизация пока не переросла в полноценное восстановление: промышленность и торговля продолжают сокращать рабочие места.

Автопром остается одним из проблемных направлений. По данным Ifo, именно автомобильная отрасль стала основной причиной сентябрьского ухудшения экспортных ожиданий немецких предприятий. Соответствующий индекс снизился с 9,8 до 8 пунктов, хотя во многих других промышленных отраслях компании по-прежнему рассчитывают на увеличение экспорта.

Слабые показатели занятости появились на фоне улучшения прогнозов для крупнейшей экономики Европы. На прошлой неделе ведущие немецкие экономические институты повысили оценку роста ВВП на 2026 год с 0,6% до 1,3%, а на 2027-й — с 0,9% до 1,1%. Вместе с тем экономисты предупредили: восстановление остается умеренным, ему мешают высокие цены на энергию и структурные проблемы. В более долгосрочной перспективе рост будет сдерживать и демографическая ситуация.