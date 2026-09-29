Канцлер Германии Фридрих Мерц и еще пять лидеров Евросоюза пригрозили заблокировать следующий семилетний бюджет блока в размере €2 трлн, если он не будет урезан на «сотни миллиардов» евро. Об этом говорится в письме, подписанном лидерами ФРГ, Нидерландов, Швеции, Дании, Австрии и Финляндии, и попавшем в распоряжение Financial Times.

Авторы документа заявили о необходимости «коренным образом реформировать» бюджет. Они требуют перенаправить ресурсы на оборону и инновационные компании и сократить финансирование фермеров и беднейших регионов, которое традиционно забирает около двух третей бюджета ЕС.

«Если бюджет не сократят на сотни миллиардов [евро], в этом году соглашения не будет», — заявил дипломат из одной из стран, подписавших письмо.

17 стран объединения, включая Испанию и Италию, наоборот, настаивают на том, чтобы финансирование традиционных сфер расходов увеличилось и чтобы бюджет превышал €2 трлн.

Бюджет ЕС в значительной степени финансируется за счет взносов стран-членов, при этом шесть стран, выдвинувших ультиматум, обеспечивают около 40% его доходов.

Для утверждения основного финансового документа на 2028-2034 годы требуется единогласное одобрение всех 27 государств-членов. В июне лидеры ЕС пообещали достичь соглашения до конца нынешнего года. В 2027 году во Франции пройдут президентские выборы, а в Италии, Испании и Польше — парламентские, что может осложнить переговоры по бюджету.

Ирландия, которая сейчас председательствует в ЕС на ротационной основе, должна подготовить компромиссное предложение к середине октября.